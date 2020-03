"Ciepłe guziki" wyłączone. "Kierowca sam otwiera drzwi"

Od środy pasażerowie nie muszą naciskać guzików, by otworzyć drzwi autobusów i tramwajów. Zrobią to kierowcy. Ma to wyeliminować potrzebę dotykania przycisków w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Zarząd Transportu Miejskiego do tej pory przypominał o konieczności naciskania guzika, jeśli pasażer chciał wsiąść lub wysiąść z autobusu czy tramwaju. Teraz kierowca sam będzie otwierał drzwi, tuż po zatrzymaniu się na przystanku. Taka decyzja zapadła a trosce o pasażerów. Jak potwierdza rzecznik ZTM Tomasz Kunert, polecenie o wyłączeniu tzw. "ciepłych guzików" zostało wysłane do wszystkich przewoźników komunikacji miejskiej.

Jak dodaje, zima jest na tyle łagodna, że nie zaszkodzi to pasażerom. - Zalecenie potrwa do odwołania, dopóki sytuacja z zagrożeniem zakażenia koronawirusem się nie poprawi - mówi dalej rzecznik.

Dodatkowe dezynfekcje

To nie pierwszy krok ZTM w poprawie bezpieczeństwa pasażerów po tym, jak we wtorek Polsce odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa w Zielonej Górze. W Warszawie, również od środy, zapadła decyzja, by elementy autobusów i wagonów, których najczęściej dotykają pasażerowie, były czyszczone innym niż zazwyczaj środkiem dezynfekującym. Jak podkreślał rzecznik, to specjalne preparaty, które skutecznie niszczą wirusy i grzyby.