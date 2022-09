Komunikacja na Bródnie, Zaciszu i Białołęce: tak zmienią się trasy po otwarciu metra

Nowe stacje drugiej linii metra zapewnią sprawne połączenie Targówka z Pragą i Śródmieściem, Wolą i Bemowem. Przybędzie linii autobusowych, które umożliwią szybki dojazd do metra. Jednocześnie niektóre linie przestaną kursować, a trasa innych nieznacznie się zmieni.

W godzinach porannego szczytu z ulicy Kondratowicza w kierunku Pragi i centrum w ciągu godziny wyruszy kilkanaście pociągów. Jak podkreśla ZTM, składy mogą przewieźć około 30 tys. pasażerów czyli dwa razy więcej niż wszystkie kursujące tam autobusy i tramwaje. Podróż do centrum, na ulicę Świętokrzyską, zajmie tylko około 20 minut.

Propozycje zmian w komunikacji po otwarciu metra omawiano z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że wszystkie wnioski i uwagi dotyczące relacji, w których podróżują mieszkańcy, ich propozycje nowych połączeń zostały przeanalizowane i „nałożone” na siatkę możliwych podróży z metrem już kursującym na dłuższej trasie. Dodatkowym założeniem było wykorzystanie wprowadzanych modyfikacji do poprawy połączeń między osiedlami i dzielnicami w tej części prawobrzeżnej Warszawy.

Jedne linie będą kursować normalnie, inne czekają niewielkie zmiany

Niewielkie zmiany zostaną wprowadzone dla autobusów linii 145 i 156 - tak, aby jak najlepiej dowoziły mieszkańców do stacji metra Kondratowicza. Dodatkowo autobusy linii 156 zostaną skierowane na Dworzec Wschodni przez osiedle Wilno, tam także od stacji metra dojadą autobusy linii 356. Do Dworca Centralnego z Białołęki nadal dojadą autobusy linii 160. Do linii metra M2 na osiedlu Bródno zostaną skierowane autobusy linii 104, 134 (w weekendy), 176, 199, 204, 240, 245, 256 i 527. Wydłużona zostanie też linia 326, która łączyć będzie teraz obie linie metra.