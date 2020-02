Utrudnienia na torach. Zmiany na większości linii Kolei Mazowieckich

"Zmiany, które wejdą 15 marca, będą obowiązywać do 13 czerwca. Utrudnienia w ruchu dotyczą większości linii obsługiwanych przez pociągi Kolei Mazowieckich" – poinformowały KM w komunikacie wysłanym do mediów.

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

Linia nr R2 Warszawa – Łuków

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz Główny

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin

Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

Linia nr R61 Tłuszcz – Ostrołęka

Z uwagi na naprawę mostu na odcinku Wyszków – Mostówka w dniach: - od 20 kwietnia godz. 6:30 do 15 maja godz. 17:30 w dni robocze, - od 25 kwietnia godz. 8:00 do 26 kwietnia godz. 17:05 (weekend), - od 9 maja godz. 8:00 do 10 maja godz. 17:05 (weekend), - od 16 maja godz. 8:00 do 17 maja godz. 17:05 (weekend);