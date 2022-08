Kolejarze podwyższą jednak perony w Górze Kalwarii

"Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. po spotkaniu z przedstawicielami Kolei Mazowieckich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (03.08.2022 r.), w sprawie nowych pociągów niedostosowanych do obsługi pasażerów na przystankach Góra Kalwaria i Czachówek Wschodni, podjął decyzję, że doraźnie perony dostosowane zostaną do taboru nowego typu. Zgodnie z ustaleniami perony będą podwyższone do 55 cm na długości 100 metrów, co umożliwi sprawne wysiadanie i wsiadanie pasażerów do nowego taboru" - przekazała we wtorek w komunikacie spółka PKP PLK.