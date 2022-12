Czołgi i haubicoarmaty dla wojska oraz tramwaje dla Warszawy przypłynęły tym samym statkiem

czytaj dalej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stawił się w poniedziałek w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w charakterze świadka. Chodzi o sprawę SMS-ów szefa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza oraz prokurator Ewy Wrzosek. - Nie mam żadnych zarzutów co do sposobu prowadzenia przesłuchania, natomiast podtrzymuję to, że sprawa ma kontekst polityczny - mówił Trzaskowski po przesłuchaniu.