Ferie w Warszawie. Będzie mniej autobusów, rzadziej pojadą tramwaje i metro

Od 17 stycznia do 1 lutego zawieszone będzie kursowanie autobusów linii: 160, 171, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 i Z-8.

Na liniach: 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319, 518 nie będzie kursów wykonywanych w dni nauki szkolnej, natomiast autobusy kilku linii nie będą podjeżdżały pod szkoły:

164 – nie dojedzie do przystanku Powsinek; 198 – nie dojedzie do przystanków Kościuszki, Narutowicza i Rejtana; 201 – ominie przystanki Rodła, Zachodzącego Słońca i Wrocławska; L24 – kursuje z pominięciem przystanków Tabita, Chopina, Pańska, Jasna i Długa.

Skrócone trasy autobusów

Autobusy kilku linii będą w czasie ferii jeździły na krótszej niż zazwyczaj trasie:

125 – od Międzylesia do Wiatracznej zamiast do Stadionu Narodowego; 187 – z pętli Ursus-Niedźwiadek do przystanku Al. Witosa 02 i stamtąd będą ruszały w drogę powrotną; 131 – autobusy przez cały tydzień będą kończyły kursowanie na pętli Sadyba (nie będzie kursów wydłużonych do pętli Wilanów); 192 – trasą Krasnowola – Ursynów Płd; 326 – autobusy na trasie skróconej: Metro Marymont – ... – Płochocińska – Kobiałka - Olesin; 521 – autobusy nie będą dojeżdżały do Dworca Centralnego, wszystkie kursy na trasie Falenica – Wiatraczna.

W dni powszednie wprowadzone będą zmienione rozkłady jazdy dla linii: 105, 106, 108, 114, 122, 130, 140, 173, 176, 177, 183, 185, 197, 201, 204, 208, 209, 212, 228, 239, 319, 401, 507, 523, 527, 709, 710, 714, 719, 739, a w soboty i niedziele według specjalnych rozkładów będą jeździły autobusy linii: 106, 108, 122, 130, 177, 212, 228, 527.

Rzadziej pojadą tramwaje i metro

W dni powszednie inaczej będą jeździły tramwaje – w godzinach szczytu ich częstotliwość zmieni się z 4 na 5 minut i z 8 na 10, a pomiędzy szczytami z 6 do 7 minut i 30 sekund oraz z 12 na 15 minut. W soboty i niedziele rozkład jazdy nie zmieni się.

Również tylko w dni powszednie w godzinach szczytu zmieni się częstotliwość kursowania pociągów metra. Na stacje linii M1 składy podjadą co 2 minuty i 50 sekund, na linii M2 – co 3 minuty i 30 sekund.