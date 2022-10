Sulejówek z jednym torem. SKM zawiesza kursy, Koleje Mazowieckie zmniejszają liczbę

Utrudnienia związane z budową tunelu drogowego w Sulejówku. Do końca października ruch na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek będzie odbywał się po jednym torze. Kursowanie pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej pomiędzy tymi stacjami zostanie wstrzymane, a część pociągów Kolei Mazowieckich zostanie odwołana.

Komunikacja zastępcza

Część pociągów Kolei Mazowieckich zostanie odwołana, a wybrane będą kursować z Mińska Mazowieckiego i Mrozów do stacji Sulejówek Miłosna. Za niektóre połączenia na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna zostanie wprowadzona Zastępcza Komunikacja Autobusowa (ZKA).

Autobusy

Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 15 min w szczycie komunikacyjnym oraz co pół godziny poza szczytem i w weekendy. Dodatkowo do obsługi linii 173, w wybranych kursach, zostaną skierowane autobusy przegubowe.