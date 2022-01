Utrudnienia na kolei. "Maszynista zauważył leżące na torowisku zwłoki"

Do zdarzenia doszło na styku powiatów grodziskiego i pruszkowskiego, na trasie kolejowej między Milanówkiem a Brwinowem, przy ulicy Rososzańskiej. - O godzinie 8.27 wpłynęło do nas zgłoszenie o leżących na torowisku zwłokach, które zostały zauważone przez maszynistę. Na miejsce zdarzenia zadysponowany jeden zastęp straży pożarnej, który potwierdził zgłoszenie. Działania strażaków polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pomocy osobom podróżującym w przejściu na inny tor, żeby mogli kontynuować podróż - powiedział nam po godzinie 9.30 rzecznik grodziskiej straży pożarnej Krzysztof Stefaniak.

Chodzi o pociąg pendolino, który jechał z Warszawy do Krakowa. Podobnie o zdarzeniu wypowiada się rzeczniczka pruszkowskiej komendy Karolina Kańka: - Otrzymaliśmy informację, że doszło do potrącenia na torowisku. Wstępne ustalenia są takie, że maszynista, który wyjeżdżał z Warszawy do Krakowa zauważył, że coś - prawdopodobnie zwłoki - leży na torach. Z wstępnych informacji wynika, że zdążył on wyhamować skład i powiadomił służby.