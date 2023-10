Drugi tunel ma rozładować tłok na stacji Warszawa Gdańska. Ruszył przetarg

O tym, że kolejarze mają plan na rozładowanie tłoku na stacji Warszawa Gdańska informowaliśmy w lipcu. Problem pojawił się jednak dużo wcześniej. Ze względu na wciąż trwającą przebudowę Dworca Zachodniego skierowano tam dużą część pociągów - nie tylko podmiejskich, ale również dalekobieżnych. Spółka PKP PLK zapowiedziała wybudowanie peronu piątego od strony Żoliborza. Ma on powstać do końca 2023 roku. Ale to nie koniec. W lipcu zapowiedziano także projekt drugiego przejścia podziemnego do peronów. Portal transport-publiczny.pl poinformował właśnie, że ogłoszono już przetarg na tę inwestycję.