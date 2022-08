Awaria sieci trakcyjnej na Woli

czytaj dalej

Wojskowy samolot - z grupą poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwacji - po godzinie 15 przyleciał do Warszawy z Zagrzebia. Do kraju wróciło 10 osób. Samolot poleci jeszcze do Poznania, a potem wróci do bazy pod Krakowem. Ranni trafią teraz do szpitali w trzech województwach. Ich stan jest stabilny, ale większość będzie wymagała opieki ortopedycznej ze względu na złamania kończyn i urazy kręgosłupów.