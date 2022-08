Autobusy zastępcze, kursy przez most Gdański. Nowy etap remontu Zachodniego, utrudnienia nawet w Pruszkowie

Na Warszawie Zachodniej postęp prac i zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu wymaga tymczasowych zmian w komunikacji między 22 sierpnia a 3 września . Zaplanowane roboty związane są z podłączaniem nowych urządzeń do systemu sterowania ruchem kolejowym - poinformowały Polskie Koleje Państwowe .

Honorowanie biletów KM

W związku z utrudnieniami Koleje Mazowieckie zdecydowały o wprowadzeniu dodatkowego, wzajemnego honorowania biletów KM i ZTM, obowiązującego od 22 sierpnia do 3 września 2022 r. wg poniższych zasad.

Wszystkie rodzaje biletów KM honorowane będą w środkach transportu miejskiego na odcinkach, należących do kilkunastu linii. Obowiązują one na całej trasie autobusów linii 517, 716, 717, 817 oraz 194. W autobusie 127 są ważne na odcinku PKP Włochy – Centrum, a w 713 od przystanku Sanktuarium do Cmentarz Wolski.