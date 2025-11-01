Od rana ruch na warszawskich cmentarzach

Sytuacja przy Cmentarzu Bródnowskim Źródło: TVN24

- Około 20 minut jedzie się ulicą Wóycickiego w kierunku parkingów, które są rozlokowane przy każdej z bram Cmentarza Północnego. Chociaż organizacja ruchu jest zmienioina. Jest jedna ulica, którą można wjechać i jedna ulica, którą można wyjechać. Pozostałe, które są w okolicy, zostały zamknięte - relacjonował o godzinie 8.30 reporter TVN24 Jan Piotrowski.

Jak zauważył, poranne korki przy dojeździe do cmentarza tworzą się nie tylko na ulicy Wóycickiego, ale również na Pułkowej.

Duży ruch panuje również przy Cmentarzu Bródnowskim. Przez jedną z trzech bram prowadzących do nekropolii, od strony ulicy św. Wincentego, przechodzi coraz więcej osób. Z niektórymi rozmawiał reporter TVN24. Mieszkańcy chwalą organizację ruchu wokół cmentarza. Nie ma też problemów z zaparkowaniem samochodu.

Cmentarz Bródnowski Źródło: TVN24

Komunikacja miejska

We Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny mieszkańców Warszawy na cmentarze dowożą dodatkowe linie autobusowe i tramwaje. Zwiększona jest częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej.

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych we Wszystkich Świętych pojawiają się na ulicach między 7.00 a 19.00, a w Dzień Zaduszny będą jeździć od 9.00 do 17.00. Wyjątkiem są linie, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy i dlatego autobusy linii C11 i C22 w oba dni będą jeździły dwie godziny dłużej, a linii C09, C12 i C51 dłużej o godzinę.

Cmentarz Bródnowski Źródło: TVN24

Policjanci kierują ruchem

Porządku w rejonie nekropolii pilnują policjanci i strażnicy miejscy. "Częstym widokiem, zwłaszcza w rejonie cmentarzy, może być policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu. Pamiętajmy, że wydawane przez niego polecenia i sygnały mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi" - przypomina w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

W ramach corocznej akcji "Znicz" służbę pełni kilkuset policjantów m.in. wydziałów ruchu drogowego, prewencji, a także policjantów służby kryminalnej. Na drogach należy spodziewać się patroli zmotoryzowanych, zaś na cmentarzach i rejonach do nich przyległych także patroli pieszych.

