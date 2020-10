Demontują rurociąg na moście pontonowym, ścieki znów płyną do Wisły

Z powodu fali wezbraniowej konieczne jest rozebranie mostu pontonowego na Wiśle i tymczasowego rurociągu. Jak potwierdził w czwartek rano rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, prace rozbiórkowe ruszyły, a ścieki płyną ponownie do Wisły.

- W środę o godzinie 16.40 pompy rurociągów zostały wyłączone i rozpoczął się proces ich odwadniania, który zakończył się dzisiaj (czwartek - red.) nad ranem. W tej chwili przystępujemy do demontażu rurociągu na moście pontonowym - poinformował tvnwarszawa.pl rzecznik MPWiK Marek Smółka.

To oznacza, że nieczystości znów trafiają do rzeki. - 100 procent ścieków, które trafia już do Wisły, jest ozonowanych - podkreślił Smółka

Na miejsce przyjechał reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak, który potwierdził, że trwają przygotowania do rozbiórki mostu. - Na razie jest tu dwóch pracowników, którzy wyciągają drewniane belki przebiegające pod dwiema rurami. Widać, że się przygotowują do prac, ale do pełnej rozbiórki jeszcze daleka droga - mówił Marcinczak.

Demontują most pontonowy Ruszył demontaż mostu pontonowego | Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl Ruszył demontaż mostu pontonowego | Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl Ruszył demontaż mostu pontonowego | Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl Ruszył demontaż mostu pontonowego | Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl Ruszył demontaż mostu pontonowego | Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

"Po przejściu fali wezbraniowej natychmiast przystąpimy do ponownego montażu rur"

Jeszcze w środę rzecznik MPWiK zapewniał, że żołnierze są gotowi do pracy. "Wojsko Polskie jest przygotowane na rozpięcie przeprawy, a MPWiK na demontaż rurociągów znajdującego się na nim. Operacja rozpoczyna się w dniu dzisiejszym od odwodnienia rurociągu, co w rezultacie będzie skutkowało kontrolowanym awaryjnym zrzutem ozonowanych ścieków do Wisły" - podał. "Po przejściu fali wezbraniowej natychmiast we współpracy z Wojskiem przystąpimy do ponownego montażu rur na moście pontonowym" - zapewnił dalej.

Wcześniej rozbiórkę zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Opady w całym kraju zwiększają poziom wody w Wiśle. Wojsko sygnalizuje, że konieczny może być czasowy demontaż mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem do Czajki" - napisał w środę na Twitterze.

Jak dodał, w takim wypadku ponownie rozpocznie się ozonowanie ścieków oraz wzmożone kontrole jakości wody.

Informację tę podały również Wody Polskie. "Ze względu na zagrożenie wzrostem poziomu wód w Wiśle, rozważane jest rozłączenie awaryjnego rurociągu ułożonego na moście pontonowym w Warszawie" - poinformowali przedstawiciele instytucji na Twitterze.

Śmieci wraz z deszczem

W ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl informowaliśmy, że ze względu na zapchane pompy tłoczące ścieki do tymczasowego rurociągu znajdującego się na moście pontonowym, w nocy do Wisły zrzucono 15 tysięcy metrów sześciennych ścieków - taką informację podawał na Twitterze prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Jednocześnie ocenił, że po wcześniejszej awarii pompy głównej MPWiK wykorzystuje jedynie dwie małe - awaryjne. Ocenił, że to "nielegalne".

Na te zarzuty odpowiedział rzecznik MPWiK Marek Smółka, podając, że układ jest obsługiwany przez trzy pompy - jedną dużą i dwie zapasowe, a przelewy burzowe są naturalnym zjawiskiem. Wówczas po opadach udało się oczyścić wodę ze śmieci, które pojawiły się wraz z deszczem.

29 sierpnia doszło do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka. Poprzednia awaria kolektorów nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia.

Autor:katke, mp/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl