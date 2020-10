Ścieki znów popłyną do Wisły. Rusza demontaż mostu pontonowego

Informacje o demontażu mostu pontonowego przekazał nam rzecznik MPWiK Marek Smółka. "Wojsko Polskie jest przygotowane na rozpięcie przeprawy, a MPWiK na demontaż rurociągów znajdującego się na nim. Operacja rozpoczyna się w dniu dzisiejszym od odwodnienia rurociągu, co w rezultacie będzie skutkowało kontrolowanym awaryjnym zrzutem ozonowanych ścieków do Wisły" - podał. "Po przejściu fali wezbraniowej natychmiast we współpracy z Wojskiem przystąpimy do ponownego montażu rur na moście pontonowym" - zapewnił dalej.