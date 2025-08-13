Zmarła druga osoba ranna w wypadku na Marymonckiej

Potrącenie czterech osób na przejściu dla pieszych Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Informację o śmierci drugiej osoby potrąconej w poniedziałek na przejściu dla pieszych na ulicy Marymonckiej otrzymaliśmy na Kontakt24. Tragiczne wieści potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl prokurator Andrzej Piaseczny z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Niestety, potwierdzam, że w szpitalu zmarła druga z czterech potrąconych osób. Jedna z hospitalizowanych osób ma złamany kręgosłup - powiedział prokurator Piaseczny.

Potrącił cztery osoby

W poniedziałek na ulicy Marymonckiej na warszawskich Bielanach doszło do potrącenia czterech osób. 47-letni kierowca toyoty wjechał w ludzi przechodzących przez przejście dla pieszych. Pierwszą ofiarą śmiertelną wypadku była 72-letnia kobieta, która zmarła po przewiezieniu do szpitala.

47-latek w momencie wypadku był trzeźwy. Został zatrzymany. Pobrano od niego krew do badań na obecność środków odurzających.

Jak przekazał prokurator Piaseczny, wyniki nie wykazały żadnych substancji odurzających w krwi sprawcy wypadku.

W środę mężczyzna zostanie doprowadzony z izby zatrzymań do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty.