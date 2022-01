Dokończą drogę rowerową na Bielanach. Czekała na to kilkanaście lat

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił, że ciąg ulic Rudnickiego - Perzyńskiego - Podczaszyńskiego przejdzie metamorfozę. - Chcemy przebudować jezdnię, chodniki i drogę dla rowerów na całej długości, a klasyczne skrzyżowanie z Kochanowskiego ma się zmienić w rondo turbinowe - zapowiadają.

Jak przypominają drogowcy, liczący prawie dwa kilometry ciąg ulic Rudnickiego - Perzyńskiego - Podczaszyńskiego jest jednym z ważniejszych na Bielanach. Łączy osiedla Piaski, Słodowiec i Stare Bielany, dla mieszkających we wschodnim rejonie Maczka stanowi wygodny dojazd do stacji metra Słodowiec i dalej do Podleśnej pod Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jego nawierzchnia jest już jednak wyeksploatowana, dużo do życzenia zostawia też organizacja ruchu w tym miejscu. W związku z tym drogowcy zapowiedzieli zmiany.

Nowe rondo

Największa czeka skrzyżowanie Rudnickiego i Kochanowskiego. Według zapowiedzi ZDM, starą i wyeksploatowaną sygnalizację świetlną w tym miejscu ma zastąpić rondo turbinowe. "To rozwiązanie o koszcie porównywalnym z przebudową sygnalizacji, ale w przeciwieństwie do niej pozwoli usprawnić przejazd przez to skrzyżowanie. Dziś najbardziej newralgiczna jest tu relacja skrętu w lewo z Rudnickiego w Kochanowskiego (na zachód). Wydzielenie lewoskrętu w sygnalizacji doprowadziłoby do paraliżu skrzyżowania. Odpowiednio zaprojektowane rondo turbinowe pozwoli na płynny przejazd skręcających pojazdów" - tłumaczą w komunikacie prasowym drogowcy.

Nowe przejścia dla pieszych i parkingi

Na całym ciągu zostaną wybudowane trzy nowe przejścia dla pieszych. Pierwsza zebra powstanie na Rudnickiego przy wjeździe do myjni, druga – na wysokości budynku Perzyńskiego 14D, a trzecia – przy skrzyżowaniu z Staffa. Pozostałe przejścia bez sygnalizacji zostaną wyposażone w azyle. "O pieszych nie zapomnimy także na Podczaszyńskiego, gdzie po zachodniej stronie poszerzymy im przestrzeń, przenosząc parkowanie z chodnika na jezdnię" - obiecują drogowcy.

Z kolei na Rudnickiego zapowiadają przebudowę dwóch parkingów. Chodzi o place postojowe po wschodniej stronie – na wysokości przystanku autobusowego "Kochanowskiego 04" i Megasamu Żoliborskiego. "Dziś to tak naprawdę klepiska pełne nierówności, które po opadach zamieniają się w kałuże. Po przebudowie parkingi zostaną ucywilizowane. Na obu do dyspozycji kierowców będzie łącznie 50 miejsc postojowych, w tym 4 niebieskie koperty" - zapowiada ZDM.

Dokończą budowę trasy rowerowej

Katalizatorem zmian ma być budowa trasy rowerowej w ciągu Rudnickiego - Perzyńskiego - Podczaszyńskiego. Rozpoczęła się kilkanaście lat temu, z inicjatywy ówczesnej gminy Bielany, ale ze względu na błędy projektowe i wykonawcze, inwestycja nie została formalnie zakończona. "Dla jej użytkowników oznacza to uciążliwe i niebezpieczne niespodzianki – trasa rowerowa ma ostre zakręty i urywa się niespodziewanie. Ponadto jest wykonana z kostki brukowej, czyli niezgodnie z obowiązującymi dziś standardami" - twierdzą urzędnicy.

"Razem z urzędem dzielnicy Bielany postanowiliśmy rozwiązać ten problem i podejść do prac kompleksowo, aby poprawić warunki wszystkim uczestnikom ruchu. Dzięki inwestycji rowerzyści zyskają wygodną, asfaltową drogę dla rowerów, przebiegającą na całym ciągu ulic po wschodniej stronie jezdni. W tym celu powstanie m. in. nowy odcinek wzdłuż ul. Rudnickiego i komplet przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego. Przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez mniejsze uliczki będą wyniesione do poziomu chodnika. Ciągi piesze zostaną wyremontowane, podobnie jak przystanki autobusowe" - dodają.

Zmiany będą dotyczyć również zieleni. Przybędzie kilkadziesiąt drzew (m.in. klony polne i zwyczajne, lipy drobnolistne czy głogi jednoszyjkowe) oraz ponad trzy tys. krzewów (m.in. tawuła brzozolistna, irga błyszcząca czy śnieguliczka Chenaulta). Przy skrzyżowaniach, łukach i zjazdach ulice upiększy roślinność niska, niezasłaniająca widoczności. "Tak samo będzie z rondem, którego wyspę ozdobimy otoczakiem szarym, pięciornikiem krzewiastym i różami" - zapowiadają.

Przetarg

Przetarg na realizację inwestycji został już ogłoszony. Drogowcy na oferty czekają do 7 lutego. Wykonawca będzie miał rok na wykonanie wszystkich prac.

