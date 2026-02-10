Zderzenie tramwajów. "Jeden najechał na tył drugiego", są poszkodowani

Na skrzyżowaniu Conrada i Reymonta zderzyły się tramwaje Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

- Doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Jeden najechał na tył drugiego. Policjanci są w drodze - zapewnił nas Paweł Chmura z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Poszkodowanych zostało osiem osób, są w stanie niezagrażającym życiu - dowiedział się reporter. Jak dodał, na miejscu są policjanci, zespoły ratownictwa medycznego oraz załogi nadzoru ruchu.

Utrudnienia

"Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie zespołu przystankowego CONRADA występują utrudnienia w kursowaniu linii 19, 26 i 28. Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasy objazdowe.

Kierowanie linii 19 i 28 w obu kierunkach : … – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – Metro Młociny – … .

Kierowanie linii 26 w obu kierunkach : … – Al. Solidarności – Okopowa – Al. Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – Metro Młociny.

Na odcinku pomiędzy zespołami przystankowymi NOWE BEMOWO < — > AL. REYMONTA prosimy o korzystanie z autobusowych linii 112 i 184" - przekazuje w komunikacie ZTM.