Zdjęcia ze zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak przekazał nam czytelnik, zderzenie miało miejsce na ulicy Żeromskiego. "Straż, jadąc Żeromskiego, uderzyła w toyotę, aż ją obróciło tył na przód" - napisał.
Zdarzenie potwierdziła nam Komenda Stołeczna Policji.
- Zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów - toyoty oraz wozu strażackiego - otrzymaliśmy około godziny 12.40. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i alei Reymonta. Przybyli na miejsce policjanci sprawdzili kierowców na obecność alkoholu, byli oni trzeźwi - powiedziała podkom. Rafał Markiewicz z KSP.
W zdarzeniu nie ma osób rannych. Drogi są przejezdne.
