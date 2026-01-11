Zderzenie auta osobowego z wozem strażackim Źródło: Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zdjęcia ze zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak przekazał nam czytelnik, zderzenie miało miejsce na ulicy Żeromskiego. "Straż, jadąc Żeromskiego, uderzyła w toyotę, aż ją obróciło tył na przód" - napisał.

Zdarzenie potwierdziła nam Komenda Stołeczna Policji.

- Zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów - toyoty oraz wozu strażackiego - otrzymaliśmy około godziny 12.40. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i alei Reymonta. Przybyli na miejsce policjanci sprawdzili kierowców na obecność alkoholu, byli oni trzeźwi - powiedziała podkom. Rafał Markiewicz z KSP.

W zdarzeniu nie ma osób rannych. Drogi są przejezdne.