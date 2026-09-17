Bielany Jest podejrzany o zabójstwo, ukrywa się od 23 lat. Tak może wyglądać teraz Oprac. Katarzyna Kędra |

Kim są "łowcy głów"? (materiał archiwalny, ilustracyjny) Źródło wideo: UWAGA! TVN Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa V

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Bielańska policja podkreśliła, że mężczyzna jest poszukiwany listami gończymi wydanymi przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy Żoliborza, Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie i Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Z kolei Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

"Jarosław Iwańczuk od 2003 roku ukrywa się przed organami ścigania. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie w 2003 roku w Warszawie zabójstwa przy użyciu broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka komendy na Bielanach podinspektor Elwira Kozłowska.

Rysopis poszukiwanego

Policja podała też rysopis. Poszukiwany ma około 176-180 cm wzrostu, sylwetkę szczupłą, twarz owalną, włosy krótkie, blond, oczy ciemne, nos duży prostolinijny, uszy średnie.

"W toku prowadzonych czynności zostało przeprowadzone badanie antroposkopijne, w celu określenia cech identyfikacyjnych i możliwych zmian w wyglądzie" - podkreśliła podinspektor Kozłowska.

Policjanci z Bielan szukają 51-letniego Jarosława Iwańczuka ps. "Iwan" Źródło zdjęcia: KRP Warszawa V

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z komendą policji na Bielanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dyzurny.krp5@ksp.policja.gov.pl