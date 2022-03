Młodzi piłkarze z Kramatorska dotarli na Bielany. "Robimy, co możemy, aby mieli u nas dobrze"

O historii piłkarzy z drużyny FC Kramatorsk informowaliśmy w ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl. Dla tych dwudziestu chłopców 24 lutego o poranku skończył się świat, który dotychczas znali. Codzienność została zdominowana przez strach o życie i przyszłość. W wyniku ataku Rosji na Ukrainę czworo z nich straciło obydwoje rodziców. Ich opiekunem prawnym stał się trener, były zawodnik Szachtara Donieck Ihor Korotecki, który pomagał w organizacji ewakuacji do Polski. Do pokonania mieli prawie półtora tysiąca kilometrów przez kraj ogarnięty wojną.

Do zawodników FC Kramatorsk pomocną dłoń wyciągnęła Warszawska Akademia Futbolu, we współpracy z władzami dzielnicy Bielany oraz Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk poinformował właśnie, że grupa dotarła już bezpiecznie do Warszawy.