"Zaszedł ją od tyłu, złapał za gardło i zaczął dusić". Agresywny 21-latek zatrzymany

Do zdarzenia doszło w nocy, 23 czerwca. Straż miejska przekazała, że kilka minut przed godziną 1 operator monitoringu miejskiego zauważył młodego mężczyznę, który "podbiegł do przechodzącej w pobliżu skrzyżowania Reymonta i Broniewskiego kobiety, po czym złapał ją za szyję i zaczął dusić". Informację o zdarzeniu otrzymali patrolujący Bielany strażnicy, którzy natychmiast podjęli interwencję.

Został obezwładniony

"Dojeżdżając na miejsce, funkcjonariusze zauważyli, jak młody mężczyzna podbiega do człowieka jadącego hulajnogą i kopie go. Mimo wezwań strażników mężczyzna nie uspokoił się – zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy i był wulgarny. 21-latek został jednak szybko obezwładniony, a na jego ręce założono kajdanki" - przekazała w komunikacie straż miejska.

Wcześniej zaatakował ekspedientkę

Strażnicy zajęli się poszkodowaną kobietą, która wyjaśniła, że "sprawca zaszedł ją od tyłu, złapał za gardło i zaczął dusić". Krzyczała, jednak nikt jej nie pomógł. Udało się jej wyrwać z rąk oprawcy i zadzwonić po policję. Poszkodowana dodała, że chwilę przed zdarzeniem mężczyzna napadł na ekspedientkę pobliskiego sklepu z alkoholami. Sprzedawczyni potwierdziła, że kilka minut przed przyjazdem strażników sprawca próbował ją chwycić przez okienko sklepu i wyciągnąć przez nie na zewnątrz. Gdy to mu się nie udało, grożąc jej, usiłował wedrzeć się do pomieszczenia przez okienko, ale mu to uniemożliwiła. Strażnicy zaopiekowali się obiema wystraszonymi kobietami do godziny 1.45, gdy na miejsce interwencji przyjechał patrol policji, któremu przekazano ujętego sprawcę i wskazano świadków zdarzenia.