Dudek pływa po Wiśle, pomiędzy Młocinami a Tarchominem

Teraz dołączył do nich prom Dudek. Kursuje między przystanią Młociny (dojście od ulicy Papirusów przy Parku Młocińskim), a zejściem do Wisły od strony ul. Grzymalitów na Tarchominie. Przeprawa z Młocin na Tarchomin zajmuje około sześciu minut. W drugą stronę osiem minut, bo prom płynie wtedy pod prąd rzeki.

Prom "Dudek" z Tarchomina do Młocin | UM Warszawa

Komplet pasażerów w pierwszym dniu

- Mieszkańcy Bielan i Białołęki, zwłaszcza uprawiający turystykę rowerową bardzo chcieli wznowienia połączenia promowego między tymi dzielnicami, które funkcjonowało cztery lata temu, przed pandemią. Udało się to zrobić w tym roku dzięki projektowi w ramach budżetu obywatelskiego – mówi w komunikacie na ten temat Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły. – Już w pierwszym dniu rejsów mieliśmy komplet pasażerów. Atmosfera ekscytacji w kolejce pokazuje, jak bardzo potrzebny jest ten prom. Teraz mieszkańcy Tarchomina mogą łatwo odwiedzić Las Młociński, a mieszkańcy Bielan zobaczyć swoją dzielnicę z zupełnie innej perspektywy - dodaje.

Na potrzeby przeprawy wybudowana została nowa, w pełni funkcjonalna jednostka pod banderą Dzielnicy Wisła. Dudek to 12-osobowy katamaran o długości ponad 11 metrów i szerokości trzech metrów. Może zabrać na pokład 10 pasażerów i dwóch członków załogi. Waży cztery tony, jest napędzany przez silnik o mocy 115 KM.

"Statek ma połączone równolegle dwa kadłuby oraz niewielkie zanurzenie 0,25 m, co pozwala na żeglugę także przy niskim stanie rzeki. Na 30 metrach kwadratowych pokładu przygotowano wygodne siedziska oraz stojaki rowerowe. Miejsca siedzące dla pasażerów Dudka są zadaszone. Można też zabrać na pokład psa" - informują urzędnicy.

Rozkład rejsów promu

"Od 1 maja do 31 sierpnia prom działa od godziny 10 rano. W maju oraz w sierpniu do godz. 19, a w najdłuższe dni czerwcowe i lipcowe do 20. Częstotliwość kursowania: w dni robocze dwa wahadła tam i z powrotem na godzinę, a w soboty, niedzielę i święta trzy wahadła tam i z powrotem na godzinę" - czytamy w komunikacie na ten temat.