Bielany Z rusztowania w metrze spadła rura i raniła pasażerkę Oprac. Katarzyna Kędra |

Metro w Warszawie (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / JanKol

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że na stacji metro Młociny doszło do wypadku. Według informacji czytelnika, "sufit spadł" na pasażerkę. "Kobieta jest ranna, czeka na przyjazd pogotowia" - poinformował.

Więcej szczegółów przekazała nam rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń. - Na stacji Młociny pracuje firma zewnętrzna na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego i przeprowadza remont wiat wyjściowych. Z rusztowania spadła im jakaś rura, która uderzyła pasażerkę. Na miejsce wezwano pogotowie, pani uskarżała się na ból ramienia. Nie miała poważnych uszkodzeń ciała - podkreśliła rzeczniczka.

Zdarzenie na stacji Metro Młociny Źródło zdjęcia: Kontakt24 / JanKol

Jak zaznaczyła, metro kursuje normalnie.

Zdarzenie na stacji Metro Młociny Źródło zdjęcia: Kontakt24 / JanKol

Na miejscu pracował też jeden zastęp strażaków. Jak przekazali, kobieta została zabrana do szpitala.