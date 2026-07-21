Z rusztowania w metrze spadła rura i raniła pasażerkę
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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że na stacji metro Młociny doszło do wypadku. Według informacji czytelnika, "sufit spadł" na pasażerkę. "Kobieta jest ranna, czeka na przyjazd pogotowia" - poinformował.
Więcej szczegółów przekazała nam rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń. - Na stacji Młociny pracuje firma zewnętrzna na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego i przeprowadza remont wiat wyjściowych. Z rusztowania spadła im jakaś rura, która uderzyła pasażerkę. Na miejsce wezwano pogotowie, pani uskarżała się na ból ramienia. Nie miała poważnych uszkodzeń ciała - podkreśliła rzeczniczka.
Jak zaznaczyła, metro kursuje normalnie.
Na miejscu pracował też jeden zastęp strażaków. Jak przekazali, kobieta została zabrana do szpitala.
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl