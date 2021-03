Mieszkańcy krytykują wycinkę w Lesie Bielańskim. Leśnicy: chodzi o poprawę warunków wzrostu drzew

"Wycinka zakrojona na szeroką skalę"

Do Lasu Bielańskiego pojechał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który na miejscu usłyszał od jednego z pracowników Lasów Miejskich, że wycinka jest potrzebna, aby inne drzewa mogły rosnąć. - Widać, że to wycinka zakrojona na szeroką skalę, wycięte zostały drzewa różnych rodzajów i wielkości. Na miejscu pracują jeszcze panowie, którzy porządkują teren, przecinają i układają drzewa. Nie widziałem natomiast, żeby wycięte zostały największe drzewa. Mylące może być to, że leży tu też dużo kłód drzew, które same się przewróciły i które zostały potem przecięte. One leżą tu od dłuższego czasu, bo widać różnice w starych i świeżych śladach cięcia - opisywał Szmelter.