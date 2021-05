Ochotnicy posprzątają Las Bielański. Rusza cykl spotkań z leśnikami

W weekend rusza cykl dwunastu spotkań "Razem dla Lasu Bielańskiego". Ich uczestnicy raz w miesiącu wybiorą się na wycieczki z leśnikami i wezmą udział we wspólnym sprzątaniu. Zostały ostatnie wolne miejsca.

Cykl spotkań w Lesie Bielańskim jest zadaniem z budżetu obywatelskiego. Patronat nad ich realizacją objęły Lasy Miejskie. "Ich tematyka będzie dostosowana do sezonowości zmian w przyrodzie i aktualnych tematów związanych z ochroną lasów i prowadzeniem gospodarki leśnej w Warszawie. Prowadzić je będą na przykład leśnik, botanik, entomolog, ornitolog, historyk" - wyjaśnia ratusz. Dodatkowym elementem spotkań będzie utrzymanie w czystości Rezerwatu Las Bielański, Uroczyska Lindego i polany rekreacyjnej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 maja o godzinie 11. Miejsce zbiórki to skrzyżowanie ulic Dewajtis i Marymonckiej. Poprowadzi je Andżelika Gackowska, zastępca dyrektora Lasów Miejskich. Opowie uczestnikom o istocie pracy leśnika w Warszawie, ochronie terenu rezerwatu oraz prowadzeniu gospodarki leśnej .Uczestnicy otrzymają na miejscu rękawiczki i worki na śmieci.

"Miejsce wyjątkowe dla całej Warszawy"

"Pandemia zmieniła nasz styl spędzania wolnego czasu, wielu z nas chętniej wybiera teraz pobyt na łonie natury. Tereny zieleni są dla wszystkich oazą, tutaj można nie tylko podziwiać przepiękną o tej porze roku przyrodę, ale i zregenerować siły. Wzrost liczby odwiedzających oznacza jednak także wzrost ilości śmieci. Zwracajmy więc uwagę, by w czasie naszych spacerów dbać o zieleń miejską, a szczególnie o takie miejsca jak Rezerwat Las Bielański. Jest to miejsce wyjątkowe dla całej Warszawy, sprawmy więc razem, by było miejscem przyjaznym i czystym" - apeluje Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, cytowana w komunikacie ratusza.