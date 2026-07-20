Wózek dziecięcy na torowisku. Zamknęli trzy stacje metra
"Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1" - przekazał w poniedziałek Zarząd Transportu Miejskiego.
Trzy stacje wyłączone z ruchu
Pierwsza linia metra kursowała w pętli Kabaty-Słodowiec. Wyłączone z ruchu pasażerskiego zostały stacje: Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany.
Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.
Wózek dziecięcy na torowisku
Zapytaliśmy w Metrze Warszawskim o powód poniedziałkowych utrudnień.
Jak usłyszeliśmy, na stacji Wawrzyszew na torowisko zjechał wózek dziecięcy. Chwilę później na peron podjechał pociąg, miażdżąc wózek. - Pani, trzymając dziecko na rękach, zagapiła się. Pusty wózek zjechał na tory - powiedział nam Maciej Czerski z biura prasowego metra. - Nikomu nic się nie stało - uspokoił.
Źródło: tvnwarszawa.pl