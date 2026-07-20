Bielany Wózek dziecięcy na torowisku. Zamknęli trzy stacje metra Oprac. Alicja Glinianowicz |

Schody ruchome w warszawskim metrze Źródło wideo: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: WTP

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"Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1" - przekazał w poniedziałek Zarząd Transportu Miejskiego.

Trzy stacje wyłączone z ruchu

Pierwsza linia metra kursowała w pętli Kabaty-Słodowiec. Wyłączone z ruchu pasażerskiego zostały stacje: Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany.

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Wózek dziecięcy na torowisku

Zapytaliśmy w Metrze Warszawskim o powód poniedziałkowych utrudnień.

Jak usłyszeliśmy, na stacji Wawrzyszew na torowisko zjechał wózek dziecięcy. Chwilę później na peron podjechał pociąg, miażdżąc wózek. - Pani, trzymając dziecko na rękach, zagapiła się. Pusty wózek zjechał na tory - powiedział nam Maciej Czerski z biura prasowego metra. - Nikomu nic się nie stało - uspokoił.