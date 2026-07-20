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Bielany

Wózek dziecięcy na torowisku. Zamknęli trzy stacje metra

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Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza
Schody ruchome w warszawskim metrze
Źródło wideo: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: WTP
Pasażerowie podróżujący pierwszą linią warszawskiego metra musieli liczyć się z utrudnieniami. Trzy stacje były zamknięte, po tym, jak na Wawrzyszewie na torowisko spadł wózek dziecięcy.

"Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1" - przekazał w poniedziałek Zarząd Transportu Miejskiego.

Trzy stacje wyłączone z ruchu

Pierwsza linia metra kursowała w pętli Kabaty-Słodowiec. Wyłączone z ruchu pasażerskiego zostały stacje: Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany.

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Wózek dziecięcy na torowisku

Zapytaliśmy w Metrze Warszawskim o powód poniedziałkowych utrudnień.

Jak usłyszeliśmy, na stacji Wawrzyszew na torowisko zjechał wózek dziecięcy. Chwilę później na peron podjechał pociąg, miażdżąc wózek. - Pani, trzymając dziecko na rękach, zagapiła się. Pusty wózek zjechał na tory - powiedział nam Maciej Czerski z biura prasowego metra. - Nikomu nic się nie stało - uspokoił.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Metro WarszawskieUtrudnienia w ruchu
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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