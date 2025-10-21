Wojna z insektami w podstawówce. Dyrekcja odwołuje zajęcia

Pluskwy na Pradze Południe Źródło: UWAGA! TVN

Informację o inwazji owadów w Szkole Podstawowej numer 80 na Bielanach otrzymaliśmy od czytelniczki. Do placówki uczęszcza jej bratanica. - W poniedziałek rodzice dowiedzieli się od dyrekcji, że pluskwy pojawiły się w kotłowni. Jednocześnie szkoła zapewnia, że uczniowie nie mieli z nimi styczności. W przyszłym tygodniu planowana jest dezynsekcja - poinformowała czytelniczka.

Dwa dni bez zajęć

Problem z insektami jest znany w Urzędzie Dzielnicy Bielany, któremu podlega szkoła.

- W poniedziałek pani dyrektor wystąpiła do burmistrza o zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 27 i 28 października w celu przeprowadzenia dezynsekcji. Rodzice zostali o tym poinformowani za pośrednictwem Librusa. W tym tygodniu dzieci muszą zabrać wszystkie swoje rzeczy z szafek - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzeczniczka prasowa dzielnicy Magdalena Borek.

Wyjaśniła, że zewnętrzna firma przeprowadzi dezynsekcję całego budynku w weekend. - W poniedziałek i we wtorek szkoła będzie przygotowywana na powrót uczniów - powiedziała Borek.

Procedura zostanie powtórzona dwa tygodnie później - 8 i 9 listopada. Kolejne dwa dni są wolne od nauki. Szkoła wykorzysta je na posprzątanie budynku.

Borek potwierdziła również, że problem z pluskwami wystąpił w kotłowni i jednym pomieszczeniu socjalnym. Insekty miały zagnieździć się w meblach, które zostały już stamtąd usunięte.

Pozytywna informacja dla uczniów szkoły jest taka, że odwołanych w październiku zajęć nie trzeba będzie odrabiać w weekendy. - Zgodnie z Prawem oświatowym dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia na dwa dni bez konieczności ich odrabiania - wyjaśniła rzeczniczka dzielnicy.

Pluskwy mają zdolności hibernacyjne

Pluskwy to niewielkie bezskrzydłe owady, żywią się wyłącznie krwią ludzi i zwierząt. Za dnia przebywają w ukryciu, w pełnym świetle czują się zagrożone. Na ludziach żerują przede wszystkim w nocy. Na skórze zostawiają ślady po ukąszeniach - czerwone, swędzące bąble. Duże skupiska pluskiew mogą wywoływać charakterystyczny, podobny do malin, zapach.

Są to owady, których trudno się pozbyć. Pluskwy mają zdolności hibernacyjne. Ich larwy, które nie znalazły żywiciela, mogą żyć nawet do 150 dni.

Najczęściej wędrują z innych lokali - rurami, po ścianach, przewodami wentylacyjnymi, można przywieźć je również z podróży.