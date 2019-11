W piątek ścieki popłyną naprawionym kolektorem "Czajki"

W najbliższy piątek rozpocznie się przekierowywanie ścieków z rurociągu zastępczego do naprawionego kolektora prowadzącego do oczyszczalni "Czajka" - poinformowały w środę Wody Polskie. W trakcie operacji ścieki będą trafiały do Wisły.

13 milionów metrów sześciennych ścieków

- Żeby umożliwić przesył ścieków naprawionym kolektorem pod dnem Wisły, należy odblokować światło kanału, w którym znajduje się rura zrzutowa. Przez kilkanaście godzin trwania operacji przepięcia, będzie prowadzony zrzut do Wisły. Działania te będą prowadzone w weekend, czyli w czasie zmniejszonego zrzutu ścieków bytowych z części dzielnic lewobrzeżnej Warszawy obsługiwanych przez "Czajkę" - wyjaśnił Kieruzel. - W weekend spada również liczba zanieczyszczeń przemysłowych i medycznych. Pozwoli to zminimalizować potencjalne zanieczyszczenie wód Wisły. Niezwłocznie po rozpoczęciu pompowania naprawionym kolektorem, Wody Polskie rozpoczną demontaż awaryjnego bypassu - dodał.

Sztab kryzysowy

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię wojsko zbudowało tymczasowy rurociąg, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane do "Czajki".