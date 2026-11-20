Bielany W weekend zamkną ważny węzeł na Wisłostradzie Oprac. Dariusz Gałązka |

Pomiar natężenia hałasu na przystanku autobusowym w tunelu Wisłostrady Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zarząd Dróg Miejskich kończy remont bielańskiego odcinka Wisłostrady. Drogowcy wymienili już krawężniki i nawierzchnię między ulicą Pergaminów a Mostem Grota-Roweckiego. Teraz zajmą się asfaltowaniem węzła przy Gwiaździstej. Wszystkie wjazdy i zjazdy zamkną w piątek, 20 listopada o godz. 21. Ruch ma wrócić w poniedziałek, 23 listopada o godz. 4.

Objazdy dla kierowców

Gwiaździsta w stronę Wisłostrady zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z Podleśną. Dalej możliwy będzie tylko dojazd do posesji.

Objazdy poprowadzą Wisłostradą, Aaleją Wittek i Marymoncką do Podleśnej oraz Podleśną, Gwiaździstą i Krasińskiego. Zamknięty węzeł będzie można ominąć także Wisłostradą, trasą S8 i Marymoncką oraz ulicami Krasińskiego, Słowackiego i Marymoncką.

W niedzielę, 22 listopada od godz. 7 do 17 będzie zamknięty również prawy pas Wisłostrady nad Gwiaździstą w stronę Śródmieścia.

Pięć linii autobusowych zmieni trasy

Na czas robót zamknięta zostanie pętla przy Gwiaździstej. Autobusy 122 zakończą kursy na Podleśnej, a w stronę osiedla Górczewska pojadą Podleśną, Klaudyny, Rudzką i Mickiewicza. Linie 157 i 197 dojadą do metra Słodowiec.

Autobusy 185 zatrzymają się na Gwiaździstej za skrzyżowaniem z Podleśną, a w stronę Ursynowa pojadą Potocką do Mickiewicza. W sobotę, 21 listopada, autobusy 121 zakończą kursy na przystanku Rudzka przy Rondzie Ruda.

Zamknięcie węzła Wisłostrada-Gwiaździsta Źródło zdjęcia: ZDM

Po weekendzie kolejne zwężenia

W poniedziałek, 23 listopada o godz. 7 drogowcy zaczną rozbierać tymczasowy przejazd między jezdniami Wisłostrady przy moście Grota-Roweckiego. Korzystali z niego kierowcy podczas asfaltowania trasy. Na czas rozbiórki zamknięte będą lewe pasy w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają do końca soboty, 28 listopada.

W poniedziałek o godz. 22 rozpocznie się remont dylatacji wiaduktu nad Gwiaździstą. Drogowcy będą zamykać jeden lub dwa pasy, najpierw w stronę Śródmieścia, a następnie w kierunku Łomianek. Prace zaplanowano w godz. 22-6. Ostatnie zwężenie ma się zakończyć w sobotę, 28 listopada o godz. 6.