W Szpitalu Bielańskim rozpoczęła się kontrola. Chodzi między innymi o rejestr aborcji

"Ta rózga nie jest tu potrzebna"

- To jest rodzaj wpływania na naszą działalność. My jesteśmy lekarzami zajmującymi się pacjentkami, pomagamy im, pracujemy według określonej wiedzy medycznej i wszystko, co robimy, robimy zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem przerywamy ciążę, wtedy jeżeli mamy do tego wskazania medyczne. Ta kontrola naszej działalności, to sposób wpłynięcia na to, jak pracujemy, ponieważ nie ma innego powodu, żeby weryfikować, czy to, co robimy, robimy zgodnie z wiedzą medyczną. Ta rózga dyscyplinująca nie jest tutaj potrzebna - ocenił w rozmowie z Magdą Łucyan ordynator ginekologii w Szpitalu BIelańskim Łukasz Wicherek.