Awantura w pociągu metra. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał policyjny zarzut

Do awantury doszło w pociągu metra pomiędzy 25-latkiem podróżującym z kobietą a grupą młodych mężczyzn.
Groźby i przemoc
"W trakcie awantury jeden z młodych mężczyzn popchnął kobietę. W jej obronie stanął towarzyszący jej mężczyzna - 25-latek. Między stronami doszło do wymiany zdań, a napięta sytuacja szybko eskalowała. W pewnym momencie 25‑letni mężczyzna zażądał od młodych osób przekazania 40 złotych, uderzył jednego z nich głową w nos oraz kierował wobec niego groźby uszkodzenia ciała" - podała podinspektor Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.
W tym czasie towarzysząca mężczyźnie 18‑letnia kobieta kilkukrotnie uderzyła dłonią w twarz innego młodego chłopaka.
Funkcjonariusze z Bielan, którzy zostali wezwani na miejsce, zatrzymali 25‑latka i 18‑latkę, a następnie przewieźli ich na komendę.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat, natomiast kobiecie przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi jej do roku więzienia.
Wobec kobiety i mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.
Opracowała Alicja Glinianowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V