Bielany

Awantura w pociągu metra. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał policyjny zarzut

Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Kolejny incydent w metrze (wideo ilustracyjne)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Awantura w metrze między grupą młodych mężczyzn a 25-latkiem i towarzyszącą mu 18-latką. Jeden podróżnych popchnął kobietę, towarzysz stanął w jej obronie, a następnie zażądał 40 złotych i uderzył jednego z młodych mężczyzn głową w nos. Do bójki włączyła się także 18-latka.

Do awantury doszło w pociągu metra pomiędzy 25-latkiem podróżującym z kobietą a grupą młodych mężczyzn.

Groźby i przemoc

"W trakcie awantury jeden z młodych mężczyzn popchnął kobietę. W jej obronie stanął towarzyszący jej mężczyzna - 25-latek. Między stronami doszło do wymiany zdań, a napięta sytuacja szybko eskalowała. W pewnym momencie 25‑letni mężczyzna zażądał od młodych osób przekazania 40 złotych, uderzył jednego z nich głową w nos oraz kierował wobec niego groźby uszkodzenia ciała" - podała podinspektor Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

W tym czasie towarzysząca mężczyźnie 18‑letnia kobieta kilkukrotnie uderzyła dłonią w twarz innego młodego chłopaka.

Funkcjonariusze z Bielan, którzy zostali wezwani na miejsce, zatrzymali 25‑latka i 18‑latkę, a następnie przewieźli ich na komendę.

Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat, natomiast kobiecie przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi jej do roku więzienia.

Wobec kobiety i mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Opracowała Alicja Glinianowicz

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki