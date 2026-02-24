Awantura w pociągu metra. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał policyjny zarzut

Kolejny incydent w metrze (wideo ilustracyjne) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do awantury doszło w pociągu metra pomiędzy 25-latkiem podróżującym z kobietą a grupą młodych mężczyzn.

Groźby i przemoc

"W trakcie awantury jeden z młodych mężczyzn popchnął kobietę. W jej obronie stanął towarzyszący jej mężczyzna - 25-latek. Między stronami doszło do wymiany zdań, a napięta sytuacja szybko eskalowała. W pewnym momencie 25‑letni mężczyzna zażądał od młodych osób przekazania 40 złotych, uderzył jednego z nich głową w nos oraz kierował wobec niego groźby uszkodzenia ciała" - podała podinspektor Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

W tym czasie towarzysząca mężczyźnie 18‑letnia kobieta kilkukrotnie uderzyła dłonią w twarz innego młodego chłopaka.

Funkcjonariusze z Bielan, którzy zostali wezwani na miejsce, zatrzymali 25‑latka i 18‑latkę, a następnie przewieźli ich na komendę.

Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat, natomiast kobiecie przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi jej do roku więzienia.

Wobec kobiety i mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Opracowała Alicja Glinianowicz