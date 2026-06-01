Bielany

Wymienią zwrotnice na pętli Młociny. W nocy może być głośno

Remont torowiska tramwajowego na Młocinach
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
W długi czerwcowy weekend tramwajarze zaplanowali wymianę zwrotnic na pętli Metro Młociny. Ruch tramwajowy będzie tam wyłączony. Dla pasażerów uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Prace potrwają kilka dni.

Pętla Metro Młociny, służąca pasażerom od 2008 roku, jest tak intensywnie wykorzystywana, że jej remont był już koniecznością. W czasie długiego weekendu ekipy Tramwajów Warszawskich wymienią tam cztery zwrotnice. Prace będą prowadzone w porze nocnej, co może wiązać się ze zwiększonym hałasem. Prace potrwają od 4 do 7 czerwca.

Wstrzymany ruch i komunikacja zastępcza

W związku z pracami tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli Metro Młociny z obydwu stron - zarówno z kierunku Marymonckiej i Tarchomina, jak i Broniewskiego i Alei Reymonta. Ruch będzie wstrzymany w ciągu Wólczyńskiej, Nocznickiego i Alei Wittek na odcinku Zajezdnia Żoliborz - Aleja Reymonta.

Uruchomione zostaną dwie autobusowe linie zastępcze Z-2 i Z33. Autobusy Z-2 będą kursowały z Winnicy do Metra Młociny (przystanek Metro Młociny 17) po trasie tramwaju "dwójki" (czyli ulicami Światowida, Myśliborską i przez Most Skłodowskiej-Curie) a Z33 między pętlą Piaski a Metrem Młociny 25 (ulicami Broniewskiego, Galla Anonima, Kochanowskiego, Aleją Reymonta, Wólczyńską, Nocznickiego).

Nie będą kursowały tramwaje linii 2, a 17 we wszystkich kursach dojadą do Winnicy. Trasa linii 6 zostanie skrócona - z Gocławka składy dojadą do Zajezdni Żoliborz 08, a pasażerów zabiorą na Pragę z przystanku Zajezdnia Żoliborz 05.

Tramwaje linii 26 będą kończyły i zaczynały kursy na pętli Piaski (czyli z Alei Reymonta pojadą w ulicę Broniewskiego), a 33 na pętli Nowe Bemowo (z ulicy Broniewskiego pojadą w Aleję Reymonta i Powstańców Śląskich).

Źródło: tvnwarszawa.pl
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
