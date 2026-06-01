Wymienią zwrotnice na pętli Młociny. W nocy może być głośno
Pętla Metro Młociny, służąca pasażerom od 2008 roku, jest tak intensywnie wykorzystywana, że jej remont był już koniecznością. W czasie długiego weekendu ekipy Tramwajów Warszawskich wymienią tam cztery zwrotnice. Prace będą prowadzone w porze nocnej, co może wiązać się ze zwiększonym hałasem. Prace potrwają od 4 do 7 czerwca.
Wstrzymany ruch i komunikacja zastępcza
W związku z pracami tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli Metro Młociny z obydwu stron - zarówno z kierunku Marymonckiej i Tarchomina, jak i Broniewskiego i Alei Reymonta. Ruch będzie wstrzymany w ciągu Wólczyńskiej, Nocznickiego i Alei Wittek na odcinku Zajezdnia Żoliborz - Aleja Reymonta.
Uruchomione zostaną dwie autobusowe linie zastępcze Z-2 i Z33. Autobusy Z-2 będą kursowały z Winnicy do Metra Młociny (przystanek Metro Młociny 17) po trasie tramwaju "dwójki" (czyli ulicami Światowida, Myśliborską i przez Most Skłodowskiej-Curie) a Z33 między pętlą Piaski a Metrem Młociny 25 (ulicami Broniewskiego, Galla Anonima, Kochanowskiego, Aleją Reymonta, Wólczyńską, Nocznickiego).
Nie będą kursowały tramwaje linii 2, a 17 we wszystkich kursach dojadą do Winnicy. Trasa linii 6 zostanie skrócona - z Gocławka składy dojadą do Zajezdni Żoliborz 08, a pasażerów zabiorą na Pragę z przystanku Zajezdnia Żoliborz 05.
Tramwaje linii 26 będą kończyły i zaczynały kursy na pętli Piaski (czyli z Alei Reymonta pojadą w ulicę Broniewskiego), a 33 na pętli Nowe Bemowo (z ulicy Broniewskiego pojadą w Aleję Reymonta i Powstańców Śląskich).