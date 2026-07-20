Utrudnienia na pierwszej linii metra. Trzy stacje wyłączone z ruchu
"Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1" - przekazał w poniedziałek Zarząd Transportu Miejskiego.
Trzy stacje wyłączone z ruchu
Pierwsza linia metra kursuje w pętli Kabaty-Słodowiec. Wyłączone z ruchu pasażerskiego zostały stacje: Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany.
Trwa uruchamianie zastępczej linii Za Metro na trasie: Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka – Żeromskiego – Metro Słodowiec 04
Źródło: tvnwarszawa.pl