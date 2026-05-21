Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
We wtorek, 19 maja na numer 986 zadzwonił personel SOR-u szpitala z ulicy Cegłowskiej. Chodziło o pomoc w transporcie do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych pacjentki, której głównym problemem było nadużycie alkoholu.
Przed przejęciem przez funkcjonariuszy 26-latka poprosiła o możliwość skorzystania z toalety.
W kajdankach na policję
"W kabinie niespodziewanie nabrała animuszu i wychodząc zaatakowała pielęgniarkę, uderzając ją pięścią w twarz. Strażnicy natychmiast obezwładnili agresorkę, która w tej sytuacji zamiast do SOdON pojechała w kajdankach na policję i została zatrzymana" - przekazała w komunikacie straż miejska.
Strażnicy przypomnieli, że pracownikom ochrony zdrowia podczas wykonywania zadań służbowych przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego, dlatego też atak na pielęgniarkę może zostać potraktowany jako poważne przestępstwo.