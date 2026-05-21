Bielany Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz

"Tu ratujemy życie, a tu nam odbierają życie". Medycy chcą mieć prawo do odmowy podjęcia czynności

We wtorek, 19 maja na numer 986 zadzwonił personel SOR-u szpitala z ulicy Cegłowskiej. Chodziło o pomoc w transporcie do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych pacjentki, której głównym problemem było nadużycie alkoholu.

Przed przejęciem przez funkcjonariuszy 26-latka poprosiła o możliwość skorzystania z toalety.

W kajdankach na policję

"W kabinie niespodziewanie nabrała animuszu i wychodząc zaatakowała pielęgniarkę, uderzając ją pięścią w twarz. Strażnicy natychmiast obezwładnili agresorkę, która w tej sytuacji zamiast do SOdON pojechała w kajdankach na policję i została zatrzymana" - przekazała w komunikacie straż miejska.

Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę

Strażnicy przypomnieli, że pracownikom ochrony zdrowia podczas wykonywania zadań służbowych przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego, dlatego też atak na pielęgniarkę może zostać potraktowany jako poważne przestępstwo.