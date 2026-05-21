Bielany

Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz

Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
"Tu ratujemy życie, a tu nam odbierają życie". Medycy chcą mieć prawo do odmowy podjęcia czynności
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż miejska
Atakiem na pielęgniarkę skończył się pobyt w szpitalu pijanej pacjentki, po którą przyjechali strażnicy miejscy. Kobieta miała trafić do ośrodka dla osób nietrzeźwych, ale przewieziono ją prosto na komendę policji. Agresorka została zatrzymana.

We wtorek, 19 maja na numer 986 zadzwonił personel SOR-u szpitala z ulicy Cegłowskiej. Chodziło o pomoc w transporcie do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych pacjentki, której głównym problemem było nadużycie alkoholu.

Przed przejęciem przez funkcjonariuszy 26-latka poprosiła o możliwość skorzystania z toalety.

W kajdankach na policję

"W kabinie niespodziewanie nabrała animuszu i wychodząc zaatakowała pielęgniarkę, uderzając ją pięścią w twarz. Strażnicy natychmiast obezwładnili agresorkę, która w tej sytuacji zamiast do SOdON pojechała w kajdankach na policję i została zatrzymana" - przekazała w komunikacie straż miejska.

Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Źródło zdjęcia: Straż miejska

Strażnicy przypomnieli, że pracownikom ochrony zdrowia podczas wykonywania zadań służbowych przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego, dlatego też atak na pielęgniarkę może zostać potraktowany jako poważne przestępstwo.

Źródło: tvnwarszawa.pl
