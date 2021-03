Szpital Bielański otrzymał respiratory z Berlina. "Duże wsparcie dla medyków"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że ze stolicy Niemiec do Szpitala Bielańskiego jako darowizna trafiło 14 respiratorów i 300 pulsoksymetrów. "Jak na prawdziwych przyjaciół przystało, postanowiliście podzielić się z nami aparaturą ratującą życie" - napisał do burmistrza Berlina.

W swoim wpisie na Twitterze prezydent stolicy podziękował za aparaturę, a także za owocną współpracę między Warszawą i Berlinem od początku pandemii oraz za 30 lat partnerstwa. Do wpisu Rafała Trzaskowskiego dołączony jest list do burmistrza Berlina Michaela Müllera z podziękowaniami.

30 lat partnerstwa Warszawy i Berlina

"Darowizna, składająca się z 14 respiratorów i 300 pulsoksymetrów, która przed kilkoma dniami dotarła do Warszawy, stanowi duże wsparcie dla medyków warszawskiego Szpitala Bielańskiego, w którym od początku pandemii profesjonalną pomoc medyczną znalazło już 1400 pacjentów. Sprzęt medyczny, jaki otrzymaliśmy, jest dla nas szczególnie cenny, bo wiemy, że w Berlinie, jak w Warszawie sytuacja pandemiczna jest bardzo poważna, a mimo to, jak na prawdziwych przyjaciół przystało, postanowiliście podzielić się z nami aparaturą ratującą życie" - czytamy w liście Trzaskowskiego do burmistrza Berlina.