Bielany

Ponad 100 milionów złotych dla największego szpitala miejskiego

Szpital Bielański otrzymał dofinansowanie
Ponad 100 mln zł z KPO i środków miejskich trafi do Szpitala Bielańskiego. Fundusze zostaną przeznaczone przede wszystkim na doposażenie i rozwój oddziałów onkologicznego oraz kardiologicznego.

- Nowoczesna aparatura umożliwi wcześniejsze wykrywanie chorób oraz skuteczniejsze leczenie. Ważnym atutem Szpitala Bielańskiego jest możliwość zapewnienia kompleksowej opieki, obejmującej również diagnostykę chorób zwiększających ryzyko nowotworów np. zaburzeń hormonalnych, endometriozy czy zespołu policystycznych jajników. Pozwala to na wczesną identyfikację zagrożeń i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia - powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Jak zapewnia ratusz, inwestycja o łącznej wartości 58,48 mln zł - wsparta kwotą 50,08 mln zł ze środków unijnych oraz 8,40 mln zł z budżetu Warszawy - pozwoli na wdrożenie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Onkologia z nowym oddziałem

W ramach inwestycji powstanie nowoczesny Oddział Chemioterapii Dziennej z 13 stanowiskami do leczenia w trybie krótkoterminowym. Prace obejmą również modernizację pracowni endoskopowych na Oddziale Gastroenterologii oraz utworzenie innowacyjnego Onkologicznego Centrum Robotycznego, wykorzystującego system da Vinci. Dopełnieniem zmian będzie gruntowna modernizacja i cyfryzacja zakładu patomorfologii, co ma przyspieszyć proces diagnostyczny.

"Projekt przewiduje również kompleksowe zakupy sprzętu niezbędnego do leczenia nowotworów, w szczególności: układu rozrodczego, moczowego oraz przewodu pokarmowego, w tym m.in. w zestawy endoskopowe, zestaw laparoskopowy, aparat RTG, aparaty do znieczulenia, aparaty USG. Doposażenie obejmie także blok operacyjny" - podała w komunikacie Monika Beuth, rzeczniczka urzędu miasta.

Dofinansowanie dla kardiologii

Poza odziałem onkologii placówka zyska też w zakresie opieki kardiologicznej, gdzie projekt wyniesie 22,08 mln zł, z czego 20 mln zł pochodzi z funduszy KPO.

Inwestycja zakłada utworzenie 8-stanowiskowego pododdziału kardiologii inwazyjnej do leczenia jednodniowego. W planie jest też rozbudowa pracowni elektrofizjologii o drugą salę zabiegową oraz zakup aparatury diagnostycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję i obrazowanie echo 3D. Równolegle rozwinięta zostanie poradnia przyszpitalna, która zyska nowy sprzęt do kompleksowych badań, m.in. nowoczesne systemy Holter i echokardiografy.

Szpitalne inwestycje w AI

Ponadto ponad 22 mln zł przeznaczone zostało na cyfryzację i cyberbezpieczeństwo szpitala, w tym blisko 18 mln zł z KPO. To m.in. pełna digitalizacja dokumentacji medycznej, rozwój systemów szpitalnych oraz wdrożenie sztucznej inteligencji wspierającej diagnostykę obrazową.

