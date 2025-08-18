Próba kradzieży i ranny ochroniarz sklepu. Sprawca uciekł

Do zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach Źródło: Google Earth

W poniedziałek około godziny 20 w jednym ze sklepów na ulicy przy Agorze doszło do szarpaniny. Z naszych ustaleń wynika, że na miejscu były widoczne ślady krwi. Pojawił się patrol policji.

- Mężczyzna chciał dokonać kradzieży sklepowej. Zauważył to ochroniarz. Doszło między nimi do szarpaniny, w trakcie której pracownik ochrony został raniony w przedramię niebezpiecznym narzędziem. Sprawca zbiegł, aktualnie policjanci go szukają - przekazał nam po godzinie 21 Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, ochroniarzowi nic poważnego się nie stało, ma delikatne rozcięcie. - Pracownik ochrony to obywatel Egiptu - doprecyzował policjant.