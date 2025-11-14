Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg oraz wyjątkowa wystawa Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stare, zużyte przeprawy na terenie Stawów Brustmana przechodzą do historii. Trwają prace nad nowymi, solidnymi kładkami, które zachowają jednocześnie pierwotny wymiar i kształt.

Trwają prace na Stawach Brustmana

Prace rozpoczęły się we wrześniu. O postępach na budowie poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Bielan, Grzegorz Pietruczuk.

"Pytaliście się ostatnio, co z mostkami na Stawach Brustmana – właśnie wykonawca kończy prace z budową pierwszej z kładek! Moim zdaniem wygląda to bardzo dobrze" - napisał w poście na Facebooku.

Rozwiń Źródło: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook

Projekt inwestycji, finansowanej ze środków dzielnicy, zakłada wymianę podłużnych, poziomych belek oraz nawierzchni. Teraz wstawiane są deski znacznie trwalsze, odporniejsze na warunki atmosferyczne. Inwestycję realizuje dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska. Koszt modernizacji kładek to 518 tysięcy złotych.

Wcześniej prowadzone były prace Zarządu Zieleni w ramach projektu "Szuwar Warszawski". Polegały one na wygładzeniu brzegów wschodniego stawu, zastąpieniu betonowych umocnień naturalnymi skarpami i płytkimi strefami zejścia do wody oraz przemodelowaniu kanału łączącego oba stawy tak, by przybrał formę cieku bardziej przypominającego naturę. Dzięki temu Stawy Brustmana nie tylko zyskały na estetyce, lecz przede wszystkim poprawiły swoje walory przyrodnicze.

"Remont przeszedł również cieszący się popularnością pomost nad Stawami, nasze własne wawrzyszewskie molo. Naprawa obu mostków pozwoli postawić kropkę nad i przy modernizacji infrastruktury na Stawach Brustmana" – dodał radny Radosław Sroczyński.

Prace nad kładkami mają zakończyć się do końca listopada.

Prace na Stawach Brustmana Prace na Stawach Brustmana Źródło: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook Prace na Stawach Brustmana Źródło: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook Prace na Stawach Brustmana Źródło: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook Prace na Stawach Brustmana Źródło: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook Prace na Stawach Brustmana Źródło: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook Prace na Stawach Brustmana Źródło: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany / Facebook

Zielone serce Bielan

Stawy Brustmana to zielone miejsce na mapie Bielan. Teren stanowi pozostałości po dawnym dworze hrabiego Podolskiego. Folwark został założony w 1777 roku i był wynajmowany jako letnisko. W 1819 roku teren został przejęty przez Instytut Agronomiczny w Marymoncie.

W 1951 roku Wawrzyszew przyłączono do miasta, następnie w latach 1973-1978 wybudowano osiedla WSM Wawrzyszew I-VI według projektu Ryszarda Tomickiego. Same zaś stawy powstały prawdopodobnie około roku 1820.

Stawy Brustmana są pozostałością zalanych wodą glinianek powstałych po eksploatacji iłów plioceńskich, które dawniej służyły jako surowiec dla cegielni.