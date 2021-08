Stadion, dwa boiska treningowe i cztery korty. Ośrodek Hutnik otwarty

- Zawsze, gdy mówię o warszawskim sporcie, to przypominam, że to nie tylko duże kluby, jak Legia czy Polonia, ale również te mniejsze ośrodki, z których również jesteśmy bardzo dumni i które trzeba wspierać. Dlatego bardzo się cieszę, że dzięki staraniom nas wszystkich jesteśmy dzisiaj na zrewitalizowanym stadionie Hutnik, który będzie służył rozwojowi następnych pokoleń - powiedział podczas uroczystości otwarcia ośrodka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jego zastępczyni Renata Kaznowska, odpowiedzialna w ratuszu m.in. za sport, wyliczała, co udało się zrobić za 48 milionów złotych, które wydało miasto. - Stadion główny, na którym stoimy, ale też dwa boiska boczne treningowe z nawierzchnią sztuczną. Przepiękny obiekt kortów tenisowych - mówiła Kaznowska. Podziękowała osobom, które pracowały przy inwestycji. - Przede wszystkim urzędnikom, którzy naprawdę zostawili kawał serducha, wydając bardzo szybko pozwolenia, uzgodnienia, decyzje. Było to niezwykle ważne, a naprawdę problemów na tym obiekcie mieliśmy bardzo wiele - zdradziła. Dodała też, że przed miastem kolejne wyzwania sportowe, m.in. obiekt "Skry" . - Niedługo podpisanie umowy na projektowanie i rozpoczęcie realizacji - zapowiedziała.

Piknik i pierwszy mecz w sobotę

Ośrodek Hutnik przy Marymonckiej 42 to prawie 10 hektarów terenu przy Marymonckiej. Głównym obiektem jest stadion z pełnowymiarowym boiskiem głównym do piłki nożnej o wymiarach 105 na 68 metrów z naturalną nawierzchnią, systemem nawodnienia, drenażem i podgrzewaną płytą boiska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN (nowy prezes Cezary Kulesza był gościem środowego otwarcia) na stadionie mogą odbywać się rozgrywki do III ligi włącznie, ponieważ został wyposażony w nowe oświetlenie, nagłośnienie, oraz szatnie i zaplecze sanitarne. Natomiast kibice mają do dyspozycji 1390 miejsc siedzących na zadaszonych trybunach (krzesełka są pomarańczowe, jak stroje piłkarzy Hutnika).