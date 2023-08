Rozbite bmw w lesie, kilkanaście metrów od drogi. Kierowcy brak

czytaj dalej

Do niedzieli drogami niemal w całej Polsce będą się przemieszczały kolumny pojazdów wojskowych. Ma to związek z przygotowaniami do defilady pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" - poinformowała oficer prasowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Magdalena Busz. Zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Dodała, że w poniedziałek nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch samolotów.