Na łuku drogi zginęła 20-letnia pasażerka opla. Prokuratura wydała list gończy za kierowcą

Do śmiertelnego wypadku na Radiowie doszło 11 listopada ubiegłego roku. Osobowy opel jechał Kampinoską, czyli mało uczęszczaną ulicą, biegnącą przez Las Bemowski. Wypadł z jezdni na łuku i uderzył w drzewo. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb nad ranem. Na miejscu odnaleziona została martwa pasażerka. Kierowcy nie było. Policjanci sprowadzili na miejsce psa tropiącego, który podjął trop na przystanek autobusowy.

Śmiertelny wypadek i ucieczka z miejsca zdarzenia

Poszukiwania mężczyzny trwają do dziś. Policja i prokuratura wiedzą natomiast, kim on jest. - Podejrzany to Aleksiej V. Wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia - informuje prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sąd przychylił się także do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. - 28 grudnia ubiegłego roku wydany został list gończy - dodaje rzeczniczka.