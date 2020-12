Rurociąg pod Wisłą. Wodociągowcy odpowiadają na zarzuty prezesa Wód Polskich

W środę prezes Wód Polskich Przemysław Daca wystosował list otwarty do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego . Napisał, że "wykonanie powyższej inwestycji było zbyt późne, ponieważ powinno zostać zrealizowane niezwłocznie po wystąpieniu pierwszej awarii", do której doszło w 2019 roku. Ale jednocześnie zarzucił, że decyzja PINB, na podstawie której ułożono nową rurę, nie ma zastosowania w przypadku rozwiązania trwałego, a wyłącznie w celu ratowania życia lub zdrowia. Napisał również o niebezpieczeństwie grożącym walom przeciwpowodziowym i postawił pod znakiem zapytania wydajność przesyłu nowego rurociągu.

MPWiK: przejście pod wałem jest bezpieczne

64 miliony złotych na roboty budowlane

Na pytanie PAP o koszty naprawy i budowy nowego kolektora, MPWiK odpowiedziało: "W związku z realizacją przedsięwzięć, których zadaniem było zapewnienie bezpiecznego transferu ścieków do Czajki, spółka zawarła stosowne umowy na usługi, dostawy i roboty budowlane na łączną wartość ok. 64,2 mln zł netto".

W środę wojsko zdemontowało most pontonowy na Wiśle , na którym ułożone były dwie nitki rurociągu tymczasowego doprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka doszło 29 sierpnia. Od tego czasu do 27 października MPWiK zrzuciło do Wisły – według Wód Polskich – ponad 10 milionów metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków.