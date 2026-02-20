Rozbite auto i korek na Wisłostradzie

Zderzenie na Wisłostradzie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do kolizji doszło na Wisłostradzie, za Mostem Północnym w kierunku centrum.

Zderzyły się dwa samochody: osobowy i dostawczy. - Osobówka uderzyła w przestrzeń ładunkową pojazdu dostawczego. Od strony pasażera, jest poważnie uszkodzona - przekazał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Pojazdy blokują prawy pas ruchu, utworzył się około kilometrowy zator.

Zderzenie na Wisłostradzie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Przeczytaj także: Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie

Dwa pociągi uderzyły w auto na przejeździe w Błoniu Źródło: Polskie Linie Kolejowe S.A.