Rozbite auto i korek na Wisłostradzie

Do kolizji doszło na Wisłostradzie, za Mostem Północnym w kierunku centrum.
Zderzyły się dwa samochody: osobowy i dostawczy. - Osobówka uderzyła w przestrzeń ładunkową pojazdu dostawczego. Od strony pasażera, jest poważnie uszkodzona - przekazał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.
Pojazdy blokują prawy pas ruchu, utworzył się około kilometrowy zator.
Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl