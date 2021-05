Ruszyły prace nad drugim przewiertem pod Wisłą

Prace są kontynuacją budowy alternatywnego układu transportującego ścieki do oczyszczalni Czajka z lewobrzeżnej Warszawy. Nowa nitka, tak jak i pierwsza, budowana jest metodą bezwykopową, polegająca na przeciśnięciu rury pod dnem Wisły. Wykonawcą tych prac jest wyłoniona w przetargu Inżynieria Rzeszów SA, która odpowiada również za budowę pierwszego rurociągu. Koszt tej inwestycji wyniesie około 31 milionów złotych netto.

- Po wykonaniu rurociągu zostanie on połączony z infrastrukturą kanalizacyjną zakładów "Świderska" i "Farysa". Długość podziemnego odcinka stalowego rurociągu o średnicy 1,2 metra wyniesie około 800 metrów - wyjaśnił rzecznik MPWiK Marek Smółka. - Uruchomienie drugiej nitki planowane jest na koniec I półrocza 2021 roku - zapowiedział.

Jednocześnie z pracami związanym z budową drugiego przewiertu, ruszyły prace przy budowie uzupełniającego (trzeciego) rurociągu. "Dzięki czemu zwiększy się wydajność budowanego całego układu, co wpłynie na dalsze ograniczenie zrzutów przelewami burzowymi mieszaniny ścieków i wód opadowych do Wisły podczas pogody deszczowej" - poinformowało w komunikacie MPWiK.

Po zakończeniu prac związanych z budową drugiej nitki rurociągu, MPWiK przystąpi do realizacji II fazy inwestycji. Właśnie został ogłoszony przetarg. W kolejnym etapie wybudowane zostaną "nowe rurociągi i towarzyszące im budynki technologiczne, komory połączeniowe gwarantujące sprzężenie nowego układu z już działającym, komory sterującej przepływem z urządzeniami monitorującymi, a także z projektowanymi urządzeniami kolektora Wiślanego" – wymienia w komunikacie MPWiK. Powyższe inwestycje pozwolą na transportowanie ścieków grawitacyjnie. Do tego momentu przesył odbywa się za pomoc pomp.

Do połowy 2022 roku

Nowy układ przesyłowy jest alternatywą dla zniszczonego rurociągu położonego w tunelu pod Wisłą. Pod koniec sierpnia 2019 roku doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do rzeki. Druga awaria syfonu pod Wisłą spowodowała zniszczenie układu.