27 różowych skrzyneczek na Bielanach. Kolejne trafią wkrótce do szkół

Jak podaje bielański urząd, łącznie w dzielnicy zamontowano 27 różowych skrzyneczek z zapasem środków higienicznych dla kobiet. I zapowiada, że będzie ich więcej. Kolejne znajdą się w najbliższych tygodniach w bielańskich szkołach. "Brak dostępu do podpasek czy tamponów stanowi dużą przeszkodę dla codziennego funkcjonowania kobiet i dziewczynek. Szczególnie mocno uderza to w osoby z rodzin ubogich, rodzin wielodzietnych, nastolatki oraz uczące się dziewczynki, które niejednokrotnie z powodu menstruacji zmuszone są do rezygnacji z zajęć lub wyjścia z pracy" - oceniają urzędnicy.

Punkty powstały we współpracy z Adrianną Klimaszewską i Bożeną Powagą z inicjatywy "Różowa Skrzyneczka", które w grudniu ubiegłego roku zapoczątkowały akcję we Wrocławiu, a na początku kwietnia tego roku rozpoczęły współpracę z urzędem dzielnicy.

Kolejne zamontują w szkołach

- Na podstawie ankiet wysondujemy potrzeby danej placówki i opracujemy dalsze działania – zapewnia Aleksandra Talarek, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany. - Niektóre nasze młodsze koleżanki dorastają w przekonaniu, że zaspokajanie potrzeb higienicznych to powód do wstydu. Zwiększa to również niewiedza i brak "mentora", który wytłumaczy i wysłucha zmartwień nastolatki. Nie zgadzamy się na to i bardzo cieszymy się, że możemy to wspólnie zmienić – dodaje Talarek.