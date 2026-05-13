Jej piosenki nuciła cała Polska

"Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego" Źródło wideo: Wydawnictwo RM / UD Bielany Źródło zdj. gł.: Wydawnictwo RM / UD Bielany

Publikacja "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego" powstała z inicjatywy urzędu dzielnicy Bielany. Tamtejsi urzędnicy postanowili pójść za ciosem po dobrym przyjęciu "Akcji Bielany", historycznego komiksu, który wydali rok temu. Sięgnęli nawet po tych samych autorów. Za scenariusz odpowiadał Maciej Jasiński, a autorem rysunków był Jacek Michalski.

Mieszkanie na Wawrzyszewie

- Ze strony urzędu było tylko jedno założenie - uwypuklić fakt, że Anna Jantar i Jarosław Kukulski mieszkali w tym bloku. Nie ingerowano w to, w jaki sposób chcę opowiedzieć ich historię - mówi nam Maciej Jasiński. I dodaje, że w każdym scenariuszu komiksowym, najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego klucza do poprowadzenia opowieści. Aby go odszukać przesłuchał wszystkich piosenek Anny Jantar, kupił i przeczytał wszystkie dostępne książki na jej temat. Ale klucz leżał w internecie.

- Na stronie prowadzonej przez fanów Anny Jantar, w poście sprzed kilku lat przypomniano artykuł prasowy, w którym Jantar i Kukulski, tuż po przeprowadzce, zaprosili dziennikarzy do swojego mieszkania, by opowiedzieć o planach artystycznych - wspomina scenarzysta.

Mieszkanie przy Alei Reymonta 21 pojawia się trzy razy i stanowi element spinający fabułę. Jej czas autor zawęził do dekady lat 70. - Czasami czytelnicy oczekują, że historia będzie opowiedziana od urodzenia czy pierwszej piosenki zaśpiewanej na akademii w przedszkolu. Tak się nigdy nie da - zauważa Jasiński.

Powstał komiks o Annie Jantar

Sukcesy w Opolu i Sopocie

Swoją opowieść rozpoczął w 1969 roku w Poznaniu, gdzie początkująca wokalistka Anna Szmeterling i lider zespołu Waganci Jarosław Kukulski spotkali się po raz pierwszy. Na kolejnych stronach oglądamy ich debiutancką trasę koncertową, okoliczności przybrania pseudonimu Jantar, wreszcie narodziny ich pierwszego dużego hitu "Co ja w tobie widziałam".

- Specyfika komiksu wymaga wprowadzenia scen, które mogą zdynamizować akcję. W tym wypadku takim zdarzeniem, które znalazłem w życiorysie Anny Jantar, był wypadek drogowy. Autobus, którym jechała wpadł w poślizg, zatrzymał się na drzewie i zawisł nad skarpą. Skończyło się niewielkimi obrażeniami - mówi Maciej Jasiński

Następne plansze przenoszą na festiwal w Opolu w 1973 roku. "Najtrudniejszy pierwszy krok" nie zdobył uznania jurorów, ale był hitem lata. "Tyle słońca w całym mieście", zaśpiewane rok później z Alibabkami, przyniosło nagrodę publiczności. Największym triumfem był jednak festiwal w Sopocie w 1975 roku, gdzie utworem "Staruszek świat" Anna Jantar wyśpiewała cztery najważniejsze nagrody, a prasa okrzyknęła najlepszą polską piosenkarką.

- Na bieżąco przesyłałem rysownikowi Jackowi Michalskiego materiały zdjęciowe, by pokazać jaki strój miała na jakim występie. Szczegóły są ważne. Myślę, że Jackowi udało się dobrze oddać klimat PRL-u - zachwala wieloletniego współpracownika Jasiński.

Mural Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego przy Alei Reymonta 21

Śmierć w katastrofie

Twórcy nie uciekają od spraw rodzinnych. Ciąża jest trudna, ale ma szczęśliwy finał - w 1976 roku na świat przychodzi Natalia. Wszystko znów kręci się wokół mieszkania na Wawrzyszewie. Pod koniec dekady pojawia się propozycja koncertów dla polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nadchodzi czas trudnej rozłąki z córką, a wreszcie tragiczny koniec.

Samolot, którym wokalistka wraca z Nowego Jorku do Warszawy, rozbija się kilometr przed lotniskiem na Okęciu. Giną wszyscy pasażerowie i załoga, łącznie 87 osób. W komiksie pokazano to w sposób symboliczny, bez drastycznej dosłowności.

Annę Jantar pochowano na Cmentarzu Wawrzyszewskim. W pogrzebie uczestniczyło 40 tysięcy osób. Nie dożyła nawet trzydziestki.

"To opowieść o ludziach stąd, obecnych w pamięci mieszkańców do dziś. Wciąż można usłyszeć "nasza Ania", "nasz Jarek" i myślę, że najlepiej pokazuje to, jak silnie byli związani z tym miejscem. Chcemy, by ta pamięć trwała" - napisał w przedmowie burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.

Legendarne studio Tonpressu

Komiks opatrzono komentarzem popularyzatora dziejów Bielan Mateusza Napieralskiego, który przybliża kulturalne wątki historii osiedla Wawrzyszew. Dowiadujemy się, że w bloku przy Alei Reymonta 21 mieszkali także autor tekstów Marek Dutkiewicz i kompozytor Wojciech Trzciński. Wspólny adres zaowocował piosenkami stworzonymi z artystycznym małżeństwem.

Po sąsiedzku, przy ulicy Petofiego 3, w latach 80. Tonpress otworzył własne studio nagraniowe. Pierwszym zespołem, który je przetestował była Brygada Kryzys. Tak zarejestrowano jedną z najważniejszych płyt polskiej nowej fali, tzw. czarną brygadę. Potem byli Klaus Mitffoh, Republika, Siekiera, Obywatel G.C. i wielu innych. Napieralski przypomina także historię jednego z pierwszych kin plenerowych w Warszawie - działało przy bazarze Wolumen.

Spotkanie premierowe z udziałem Natalii Kukulskiej i Macieja Jasińskiego odbędzie się w czwartek 14 maja o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany przy Żeromskiego 29 (wejście od Jarzębskiego). Wstęp wolny. Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz komiksu.

