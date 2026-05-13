Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Jej piosenki nuciła cała Polska

|
Plansze z komiksu "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
"Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
Źródło wideo: Wydawnictwo RM / UD Bielany
Źródło zdj. gł.: Wydawnictwo RM / UD Bielany
Anna Jantar i Jarosław Kukulski tworzyli jedną z najważniejszych par polskiej muzyki rozrywkowej. Na bloku przy Alei Reymonta 21, gdzie mieszkali, mają już swój mural. Teraz doczekali się komiksu, opowiadającego najważniejsze momenty ich kariery i życia rodzinnego. W czwartek odbędzie się premiera, będzie go można otrzymać za darmo.

Publikacja "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego" powstała z inicjatywy urzędu dzielnicy Bielany. Tamtejsi urzędnicy postanowili pójść za ciosem po dobrym przyjęciu "Akcji Bielany", historycznego komiksu, który wydali rok temu. Sięgnęli nawet po tych samych autorów. Za scenariusz odpowiadał Maciej Jasiński, a autorem rysunków był Jacek Michalski.

Boom! "Osjan" wysadził niemieckie samoloty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Boom! "Osjan" wysadził niemieckie samoloty

Piotr Bakalarski

Mieszkanie na Wawrzyszewie

- Ze strony urzędu było tylko jedno założenie - uwypuklić fakt, że Anna Jantar i Jarosław Kukulski mieszkali w tym bloku. Nie ingerowano w to, w jaki sposób chcę opowiedzieć ich historię - mówi nam Maciej Jasiński. I dodaje, że w każdym scenariuszu komiksowym, najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego klucza do poprowadzenia opowieści. Aby go odszukać przesłuchał wszystkich piosenek Anny Jantar, kupił i przeczytał wszystkie dostępne książki na jej temat. Ale klucz leżał w internecie.

- Na stronie prowadzonej przez fanów Anny Jantar, w poście sprzed kilku lat przypomniano artykuł prasowy, w którym Jantar i Kukulski, tuż po przeprowadzce, zaprosili dziennikarzy do swojego mieszkania, by opowiedzieć o planach artystycznych - wspomina scenarzysta.

Mieszkanie przy Alei Reymonta 21 pojawia się trzy razy i stanowi element spinający fabułę. Jej czas autor zawęził do dekady lat 70. - Czasami czytelnicy oczekują, że historia będzie opowiedziana od urodzenia czy pierwszej piosenki zaśpiewanej na akademii w przedszkolu. Tak się nigdy nie da - zauważa Jasiński.

Powstał komiks o Annie Jantar
Plansze z komiksu "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
Plansze z komiksu "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
Źródło zdjęcia: Wydawnictwo RM / UD Bielany
Plansze z komiksu "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
Plansze z komiksu "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
Źródło zdjęcia: Wydawnictwo RM / UD Bielany
Plansze z komiksu "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
Plansze z komiksu "Wawrzyszew. Życia mała garść. Historia Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego"
Źródło zdjęcia: Wydawnictwo RM / UD Bielany

Sukcesy w Opolu i Sopocie

Swoją opowieść rozpoczął w 1969 roku w Poznaniu, gdzie początkująca wokalistka Anna Szmeterling i lider zespołu Waganci Jarosław Kukulski spotkali się po raz pierwszy. Na kolejnych stronach oglądamy ich debiutancką trasę koncertową, okoliczności przybrania pseudonimu Jantar, wreszcie narodziny ich pierwszego dużego hitu "Co ja w tobie widziałam".

- Specyfika komiksu wymaga wprowadzenia scen, które mogą zdynamizować akcję. W tym wypadku takim zdarzeniem, które znalazłem w życiorysie Anny Jantar, był wypadek drogowy. Autobus, którym jechała wpadł w poślizg, zatrzymał się na drzewie i zawisł nad skarpą. Skończyło się niewielkimi obrażeniami - mówi Maciej Jasiński

Następne plansze przenoszą na festiwal w Opolu w 1973 roku. "Najtrudniejszy pierwszy krok" nie zdobył uznania jurorów, ale był hitem lata. "Tyle słońca w całym mieście", zaśpiewane rok później z Alibabkami, przyniosło nagrodę publiczności. Największym triumfem był jednak festiwal w Sopocie w 1975 roku, gdzie utworem "Staruszek świat" Anna Jantar wyśpiewała cztery najważniejsze nagrody, a prasa okrzyknęła najlepszą polską piosenkarką.

- Na bieżąco przesyłałem rysownikowi Jackowi Michalskiego materiały zdjęciowe, by pokazać jaki strój miała na jakim występie. Szczegóły są ważne. Myślę, że Jackowi udało się dobrze oddać klimat PRL-u - zachwala wieloletniego współpracownika Jasiński.

Mural Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego przy Alei Reymonta 21
Mural Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego przy Alei Reymonta 21
Źródło zdjęcia: UD Bielany

Śmierć w katastrofie

Twórcy nie uciekają od spraw rodzinnych. Ciąża jest trudna, ale ma szczęśliwy finał - w 1976 roku na świat przychodzi Natalia. Wszystko znów kręci się wokół mieszkania na Wawrzyszewie. Pod koniec dekady pojawia się propozycja koncertów dla polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nadchodzi czas trudnej rozłąki z córką, a wreszcie tragiczny koniec.

Samolot, którym wokalistka wraca z Nowego Jorku do Warszawy, rozbija się kilometr przed lotniskiem na Okęciu. Giną wszyscy pasażerowie i załoga, łącznie 87 osób. W komiksie pokazano to w sposób symboliczny, bez drastycznej dosłowności.

Annę Jantar pochowano na Cmentarzu Wawrzyszewskim. W pogrzebie uczestniczyło 40 tysięcy osób. Nie dożyła nawet trzydziestki.

"To opowieść o ludziach stąd, obecnych w pamięci mieszkańców do dziś. Wciąż można usłyszeć "nasza Ania", "nasz Jarek" i myślę, że najlepiej pokazuje to, jak silnie byli związani z tym miejscem. Chcemy, by ta pamięć trwała" - napisał w przedmowie burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.

Legendarne studio Tonpressu

Komiks opatrzono komentarzem popularyzatora dziejów Bielan Mateusza Napieralskiego, który przybliża kulturalne wątki historii osiedla Wawrzyszew. Dowiadujemy się, że w bloku przy Alei Reymonta 21 mieszkali także autor tekstów Marek Dutkiewicz i kompozytor Wojciech Trzciński. Wspólny adres zaowocował piosenkami stworzonymi z artystycznym małżeństwem.

Po sąsiedzku, przy ulicy Petofiego 3, w latach 80. Tonpress otworzył własne studio nagraniowe. Pierwszym zespołem, który je przetestował była Brygada Kryzys. Tak zarejestrowano jedną z najważniejszych płyt polskiej nowej fali, tzw. czarną brygadę. Potem byli Klaus Mitffoh, Republika, Siekiera, Obywatel G.C. i wielu innych. Napieralski przypomina także historię jednego z pierwszych kin plenerowych w Warszawie - działało przy bazarze Wolumen.

Spotkanie premierowe z udziałem Natalii Kukulskiej i Macieja Jasińskiego odbędzie się w czwartek 14 maja o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany przy Żeromskiego 29 (wejście od Jarzębskiego). Wstęp wolny. Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz komiksu.

Gdyby Niemcy nie zburzyli Saskiego. Historie alternatywne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdyby Niemcy nie zburzyli Saskiego. Historie alternatywne

Piotr Bakalarski
OGLĄDAJ: Bodnar o sędziach TK: są naszymi współczesnymi bohaterami
Adam Bodnar

Bodnar o sędziach TK: są naszymi współczesnymi bohaterami
NA ŻYWO

Adam Bodnar
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
KomiksLiteraturaHistoria Warszawy
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Budynek przy Chmielnej został zabytkiem
Nowy zabytek w centrum Warszawy
Śródmieście
Noc Muzeów 2023 w Warszawie z rekordem frekwencji
Specjalne linie na Noc Muzeów
Komunikacja
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Planował zabić co najmniej osiem osób, w sądzie przepraszał
Okolice
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Były "zyski", ale pojawiły się "błędy". Manipulowali nim ponad miesiąc
Okolice
Wypadek pod Przysuchą
Kierowca zasnął, dziecko wypadło z fotelika
Okolice
Szpital Bielański otrzymał dofinansowanie
Ponad 100 milionów złotych dla największego szpitala miejskiego
Bielany
Wiadukty w ciągu ulicy Towarowej są w fatalnym stanie
Jest w fatalnym stanie. Wiadukt przejdzie do historii
Ochota
Kierowca zawracał na wiadukcie
39-latek zawracał na wiadukcie
Okolice
II sezon badań archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla
Był tu ogród przedwojennego ministra. Odkopali mury
Śródmieście
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Kask i kombinezon dowodami w śledztwie po tragedii na Wiśle
Okolice
Zderzenie na S8
Zderzenie i duży korek na S8
Okolice
Koncert Rubensa w Pokoju na lato
Ostatni taki Pokój na lato. Ustąpi miejsca budowlanym
Piotr Bakalarski
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Ostrzegali przed śmiercią ptaków. Zawiadomili policję
Wilanów
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Otwarta droga do transkrypcji małżeństw jednopłciowych
Śródmieście
Pożar wybuchł na elewacji Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
Pożar w dawnym domu towarowym
Śródmieście
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulicę w centrum
Śródmieście
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Usłyszała: albo kaganiec, albo wysiada. Była z psem asystującym
Dariusz Gałązka
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok
Bielany
41-latek został obezwładniony i odseparowany od rodziny
Była przerażona. Powiedziała, że partner grozi wysadzeniem jej i dzieci
Okolice
Jarosław Kaczmarek był widziany ostatni raz w 2002 roku
Od 24 lat nikt go nie widział, tak może wyglądać teraz
Bielany
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
14-latka i 16-latka taksówką przyjechały z Płocka do Warszawy
Okolice
BANKOMAT
Z konta zmarłego znikały pieniądze
Mokotów
W aucie było sześć osób
Sześć osób w dachującym aucie
Okolice
Kierowca dalej nie pojechał, jego auto zostało odholowane
Jeden bez prawa jazdy, drugi z podróbką. Dalej nie pojechali
Okolice
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Światowe premiery z wielkim remontem za ścianą
Piotr Bakalarski
Bili poszkodowanego i grozili mu nożem. Zarzuty dla dwóch mężczyzn (zdj. ilustracyjne)
Był bity, grożono mu śmiercią i zmuszono do spłaty rzekomego długu
Okolice
Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza
W nocy pierwsza linia metra na skróconej trasie
Komunikacja
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Pieniądze odebrał "policjant", wtedy zadzwoniły na 112
Okolice
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Jeden nigdy nie miał prawa jazdy, drugi zataczał się na stacji paliw
Okolice
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Burza po imprezie w Wilanowie. "Przepraszamy"
Alicja Glinianowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki