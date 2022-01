Pożar w komisie samochodowym. Spaliło się pięć aut

czytaj dalej

Żurawka, Bełcząca, Rudawka, Drna, Polkówka czy Sadurka co jakiś czas dają o sobie znać, zwykle w niezbyt przyjemny sposób: coś podmyją, gdzieś wyleją. Informujemy wtedy o działaniach służb i utrudnieniach w ruchu. Ale nawet wodociągowa awaria może być okazją do spojrzenia na historię miasta. Do przyjęcia takiej perspektywy namawia Muzeum Woli. Na wystawie poświęconej rzekom Warszawy zobaczycie między innymi... materiały tvnwarszawa.pl.