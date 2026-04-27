Bielany

Pożar mieszkania na siódmym piętrze. Dwie osoby w szpitalu

Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar mieszkania przy ul. Dąbrowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
W poniedziałek wieczorem doszło do groźnego pożaru. Ogień pojawił się na siódmym piętrze w bloku przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Strażacy podali, że do szpitala trafiły dwie osoby.

- Pożar wybuchł w 10-piętrowym budynku, na siódmym piętrze. Dwie osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Pozostali mieszkańcy budynku, po przebadaniu, zostali na miejscu. Pożar objął tylko jeden lokal, jest opanowany - przekazał nam oficer pasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w w Warszawie bryg. Łukasz Darmofalski.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Mieszkańcy zostali ewakuowani na zewnątrz i stoją przed blokiem. Straż weszła na klatkę schodową i pozwala od czasu do czasu wracać do środka po niezbędne rzeczy. Wewnątrz budynku widać wodę po akcji gaśniczej, strażacy zwijają już swój sprzęt, ale na miejscu pozostają znaczne siły - relacjonował po godzinie 22.

Na miejscu są też: policja i trzy karetki pogotowia ratunkowego.

Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
