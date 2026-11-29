Bielany Dym i ogień wychodził przez okna. Kilka osób trafiło do szpitala Magdalena Gruszczyńska Oprac. Justyna Sochacka Zespół autorek |

Pożar i ewakuacja w bloku na Bielanach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Marek

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Pożar wybuchł w sobotę wieczorem w bloku przy ulicy Wrzeciono.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 20.49. Pożar wybuchł w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Dym i ogień wychodził przez okna.

- Lokator tego mieszkania ewakuował się samodzielnie przed przybyciem straży pożarnej. W związku z pożarem doszło do zadymienia klatki schodowej oraz mieszkań, znajdujących się powyżej miejsca pożaru - przekazał kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Ewakuacja po drabinie

W momencie pojawienia się ognia, w bloku było około 30 osób. Część z nich zdołała samodzielnie opuścić mieszkania, ale część nie mogła uciec, bo drogę odciął im gęsty dym i ogień. Strażacy ewakuowali 27 osób, jedną z nich wprost z balkonu, przy użyciu drabiny mechanicznej. Pozostałe wyprowadzono klatką schodową.

- Działania strażaków polegały na ugaszeniu pożaru mieszkania, oddymieniu klatek i sprawdzeniu klatki oraz mieszkań pod kątem tlenku węgla - poinformował Zagdański. Sześć osób z objawami podtrucia dymem trafiło do szpitala.

Strażacy zakończyli działania o godzinie 23.35. W walce z ogniem brało udział osiem zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.