Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Pożar traw. Ogień przeniósł się na budynek

Pożar na Bielanach
Dzielnica Bielany w Warszawie
Źródło: Google Earth
Na warszawskich Bielanach strażacy gasili płonące trawy. Niestety ogień przedostał się na poddasze budynku. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Starszy aspirant Jarosław Dobrzewiński ze Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że po dotarciu strażaków na miejsce, dwie osoby próbowały gasić palącą się trawę.

- Najpewniej ogień po elewacji i styropianie, dostał się na poddasze budynku przy Raduńskiej. W karetce przebadane zostały dwie osoby. Kobieta została, a mężczyzna pojechał na dalsze badania do szpitala - dodał strażak.

I zaznaczył, że działania nie zostały jeszcze zakończone, choć pożar został opanowany. Na miejscu jest 14 zastępów straży pożarnej, specjalna jednostka z dronem oraz oficer operacyjny miasta. 

Pożar na Bielanach
Pożar na Bielanach
Pożar na Bielanach
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Pożar na Bielanach
Pożar na Bielanach
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Pożar na Bielanach
Pożar na Bielanach
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Pożar na Bielanach
Pożar na Bielanach
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Pożar na Bielanach
Pożar na Bielanach
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Pożar na Bielanach
Pożar na Bielanach
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
Pożar na Bielanach
Pożar na Bielanach
Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Udostępnij:
Tagi:
PożaryStraż pożarna
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki