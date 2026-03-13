Pożar traw. Ogień przeniósł się na budynek

Starszy aspirant Jarosław Dobrzewiński ze Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że po dotarciu strażaków na miejsce, dwie osoby próbowały gasić palącą się trawę.
- Najpewniej ogień po elewacji i styropianie, dostał się na poddasze budynku przy Raduńskiej. W karetce przebadane zostały dwie osoby. Kobieta została, a mężczyzna pojechał na dalsze badania do szpitala - dodał strażak.
I zaznaczył, że działania nie zostały jeszcze zakończone, choć pożar został opanowany. Na miejscu jest 14 zastępów straży pożarnej, specjalna jednostka z dronem oraz oficer operacyjny miasta.
Pożar na Bielanach
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy